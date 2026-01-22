Уряд розширив 'Нацкешбек' і 'Зимову тисячу': де можна витрачати гроші відсьогодні

Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі "Епіцентр" та "Рукавичка".

З четверга, 22 січня, ще чотири торговельні мережі долучилися до розрахунків коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відтепер у мережах "АТБ", "Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре"), "Дивоцін" та "ЛотОК" можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів) за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку".

Загалом продовольчі товари українського виробництва за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" доступні вже у низці торговельних мереж по всій країні, зокрема: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сім23" ("Сімі"), "Близенько", NOVUS, LIGA PRIM, у торговельних мережах Fozzy Group - "Сільпо", "Фора", THRASH! ТРАШ!, Fozzy, а тепер ще й у мережах АТБ, "Таврія В", "ЛотОК".

Це майже три тисячі магазинів. Крім того, розрахуватися коштами програм можна онлайн на ROZETKA та MAUDAU.

У Мінекономіки зазначили, що тисячу гривень "Зимової підтримки" потрібно витратити до 30 червня 2026 року. Невикористана сума потім буде повернута до бюджету.

Зазначається, що "Зимову тисячу" отримали понад 17,8 мільйона українців, з них 3,5 мільйона - діти. Витратили вже понад 11,6 млрд грн. Найчастіше ці кошти спрямовують на оплату житлово-комунальних послуг - це майже 80% витрат. Також серед популярних напрямків - купівля продуктів харчування, ліків та донати Силам оборони.

У відомстві також нагадали, що кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Заявки на отримання тисячі гривень "Зимової підтримки" вже не приймають.

З 15 листопада по 24 грудня 2025 року українці мали можливість оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень. Кошти мали надійти на картку "Національний кешбек". У листопаді минулого року стало відомо про зміни в переліку товарів і послуг, на які можна витрачати гроші "Нацкешбеку".

У грудні українці отримали можливість купувати продукти українського виробництва за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Нацкешбек". Пізніше українцям стали доступні онлайн-покупки продуктів за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку".

24 грудня дві мережі та один онлайн-ритейл магазин долучилися до розрахунків коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку".

