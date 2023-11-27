Раніше послуга компенсації за знищене житло була доступна тільки одноосібним власникам.

Відсьогодні, 27 листопада, українці, які мали житло у спільній власності можуть подавати на компенсацію за знищене житло за програмою "єВідновлення".

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook, для цього в застосунку "Дія" необхідно разом подати одну спільну заяву або кілька окремо. Раніше ця послуга була доступна тільки одноосібним власникам.

"Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює повідомлення та визначить суму компенсації для кожного співвласника відповідно до його частки у власності. Відповідно, в кожного буде і свій житловий сертифікат", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що сертифікат можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок або об’єднати сертифікати з іншими співвласниками, щоб разом придбати нове спільне житло.

В відомстві відмічають, щоб скористатися житловим сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Але робити це необхідно виключно після того, як кожен з співвласників отримає свій сертифікат.

Крім того, в прес-службі додали, що вже понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" й придбання нової квартири чи будинку. З них 827 людей вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Програма "єВідновлення" - останні новини

У травні 2023 році стартувала програма "єВідновлення", яка дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

З серпня стартував другий етап програми "єВідновлення". Так, українці отримали можливість подати заяву на отримання компенсації за повністю зруйноване житло.

5 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 20 тисяч українських родин вже отримали кошти на ремонт саме пошкодженого житла. Середня виплата складає 78 тис. грн.

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