МОП попередила про майбутнє скорочення вакансій і зростання безробіття в останні місяці року.

В останньому кварталі 2022 року ситуація на світовому ринку праці "значно погіршиться" через економічні потрясіння, викликані війною Росії проти України.

Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці (спеціалізованої установи системи ООН).

У період з липня по вересень було на 40 млн робочих місць з повною зайнятістю менше, ніж у четвертому кварталі 2019 року, який використовується в якості контрольного рівня до пандемії COVID.

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У звіті також зазначається, що надмірне посилення політики може завдати "необгрунтованої шкоди робочим місцям і доходам як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються".

МОП попередила про майбутнє скорочення вакансій і зростання безробіття в останні місяці року. Вже є ознаки того, що ринок праці в країнах з розвиненою економікою значно охолов, з різким зниженням зростання вакансій.

"За поточних тенденцій глобальне зростання зайнятості значно погіршиться у четвертому кварталі 2022 року", - йдеться у доповіді МОП

МОП пояснила зниження кількості відпрацьованих годин у середині 2022 року повторним введенням обмежень у галузі охорони здоров'я та подальшими перебоями на ринку праці в Китаї, а також війною Росії проти України та інфляційним тиском, що виник внаслідок, через перебої з експортом енергії та продуктів харчування.

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 12 червня 2022 року попит на робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% в порівнянні з попереднім місяцем.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

За оцінками МОП, в Україні зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче рівня 2021 року.

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