Одразу за військовими у звільнені міста заходять ремонтні бригади, щоб відновити зв'язок.

У Балаклії Харківської області відновили український мобільний зв'язок.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у Telegram.

"Одразу за військовими у звільнені міста заходять ремонтні бригади, щоб відновити зв'язок. "Зв'язок у Балаклії вже відновлено", - зазначає Держспецзв’язку.

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Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські захисники з початку вересня звільнили від окупантів понад 3 000 квадратних кілометрів територій України.

За даними Генштабу, останніми днями ВСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

Сьогодні, 11 вересня, у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

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