Регулятор підкреслив, що стоїть на сторожі свободи слова в Україні.

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк повідомила, що провела розмову з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем про підтримку українських мовників і провайдерів програмної послуги, які в умовах воєнного часу, під обстрілами та під час руйнування мереж, роблять усе можливе, щоб мовлення українських телеканалів і радіостанцій продовжувалося в усіх населених пунктах держави.

До уряду скеровано листа, в якому Національна рада просить про підтримку забезпечення локального та загальнонаціонального мовлення, розповіла Герасим’юк під час засідання регулятора 29 березня.

Герасим’юк ще раз попросила медіа не вестися на різноманітні фейки, що, мовляв, регулятор чинить комусь якісь перешкоди.

"Поширену певними особами інформацію про те, що хтось хоче когось закрити, виставити на вулицю, прошу сприймати як недолугий фейк", – підкреслила вона.

За її словами, Нацрада стоїть на сторожі свободи слова і права ЗМІ мовити в ефірах усіх без винятку патріотичних мовників.

На переконання Герасим’юк, сьогодні серед ЗМІ немає опозиції чи влади – зараз є єдиний фронт! Нині мовлять усі телевізійні і радіоканали. Мовлять усі, хто працює на інтереси держави.

У Нацраді зазначили, що в умовах воєнної агресії мовлення місцевих компаній як ніколи раніше необхідне для надання життєво важливої інформації для населення.

Національна рада так само намагається сприяти і діяльності великих мовників, які сьогодні об’єдналися у єдиний марафон. Всі вони забезпечують інформування і в країні, і за кордоном власним коштом. Шукають можливості утримати на роботі увесь свій штат.

Національна рада підтримує компанії, які мають проблеми з продовженням мовлення, у тому, як вони мають працювати надалі.

"Ми добре розуміємо і фінансову скруту, яка виникає, і неможливість працювати через об’єктивні обставини, через те, що люди змушені рятувати свої родини. Багато людей змушені мігрувати і країною, і за кордон. Всі ми в одному човні!" – заявила Герасим’юк.

Нагадаємо, війська РФ 24 лютого рано-вранці вдерлися в Україну.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів та Маріуполь. В Україні було запроваджено воєнний стан. Пізніше воєнний стан в Україні продовжили.

В нашій країні після початку війни розпочався новинний телемарафон.

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