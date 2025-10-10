Внаслідок російського ракетного удару по Києву сталися зміни в графіках руху громадського транспорту.
Зокрема, повідомляється про зміни в роботі "червоної" лінії: рух поїздів – від станції "Академмістечко" до "Лісової", час очікування поїзда – 6 хвилин.
Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" – "Видубичі".
Між станціями "Славутич" – "Червоний хутір" поїзди не курсують.
Наземний громадський транспорт у столиці після обстрілу також курсує зі змінами.
"Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює", - йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації (КМДА).
Для забезпечення сполучення районів курсують автобуси:
- №37ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";
- №28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;
- №30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
- №8Т – від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.
Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.
В КМДА попередили, що рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста.
"Просимо пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КП "Київпастранс" і КМДА", - закликали киян.
Крім того, через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку ст. м. "Либідська"
Удар по Києву
Вночі росіяни здійснили масовану атаку на столицю із застосуванням "Шахедів". Внаслідок атаки була пошкоджена енергоінфраструктура та житловий будинок в центрі міста.
На даний час відомо, що внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей, 8 із них перебувають у лікарнях, ще 4 отримують допомогу амбулаторно.