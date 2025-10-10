Зміни торкнулися як метрополітену, так і наземного громадського транспорту.

Внаслідок російського ракетного удару по Києву сталися зміни в графіках руху громадського транспорту.

Зокрема, повідомляється про зміни в роботі "червоної" лінії: рух поїздів – від станції "Академмістечко" до "Лісової", час очікування поїзда – 6 хвилин.

Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" – "Видубичі".

Між станціями "Славутич" – "Червоний хутір" поїзди не курсують.

Наземний громадський транспорт у столиці після обстрілу також курсує зі змінами.

"Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює", - йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації (КМДА).

Для забезпечення сполучення районів курсують автобуси:

№37ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т – від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

В КМДА попередили, що рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста.

"Просимо пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КП "Київпастранс" і КМДА", - закликали киян.

Крім того, через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку ст. м. "Либідська"

Удар по Києву

Вночі росіяни здійснили масовану атаку на столицю із застосуванням "Шахедів". Внаслідок атаки була пошкоджена енергоінфраструктура та житловий будинок в центрі міста.

На даний час відомо, що внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей, 8 із них перебувають у лікарнях, ще 4 отримують допомогу амбулаторно.

