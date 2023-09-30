Поїзди затримуються на строк від 40 хвилин до трьох годин.

В Україні затримується рух 9 поїздів внаслідок нічних російських обстрілів. Про це повідомляє Акціонерне товариство "Українська залізниця" у Telegram.

Зокрема, внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів:

351/352 Київ-Пасажирський — Кишинеу +3:00

77/78 Одеса — Ковель +2:44

53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57

109/110 Херсон — Львів +1:26

257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10

259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10

59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45

357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45

105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вночі атакували південь України дронами-камікадзе "шахед". Повітряна тривога через це була оголошена у трьох областях: Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Також повітряну тривогу оголошували у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях.

На Вінниччині декілька разів пролунали звуки вибухів. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

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