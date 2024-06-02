Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників.

З понеділка, 3 червня, у столичному метрополітені змінять графік руху поїздів. Про це в Telegram повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, між потягами будуть такі інтервали:

у пікові години – орієнтовно 3-4 хвилини;

у міжпікові – 6:00–6:30 хвилин;

у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.

У КМДА пояснили, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами. Водночас безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.

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Київський метрополітен – останні новини

"Київський метрополітен" анонсував, що через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій збільшить інтервали між поїздами в пікові години. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години".

На станції метро "Звіринецька" зі стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох необхідних комплектів нової назви. Виготовляли шрифти вручну в майстерні "Ливарний двір", яка створила літери й для станцій "Площа Українських Героїв", "Почайна", "Васильківська" та "Голосіївська".

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