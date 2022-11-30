АМКУ вважає, що держава не має даних про те, що відбувається на ринку і через це існує ризик виникнення дефіциту.

Антимонопольний комітет України пропонує уряду повернути державний контроль за ринком пального для запобігання його дефіциту.

Як зазначається на сайті АМКУ, після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року АМКУ розпочав два дослідження.

Перше – пов’язане із виявленням причин і чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (йдеться про високооктанові бензини та дизельне пальне). Друге – зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року.

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"АМКУ ще не має остаточних результатів дослідження, водночас, враховуючи підвищений попит на пальне, який у будь-який момент може призвести до повторення ситуації квітня-травня 2022 року, АМКУ вирішив терміново звернутися до КМУ з наступними основними проблемними питаннями, які були виявлені протягом вказаних досліджень", - зазначив комітет.

Зокрема, зазначається, що, по-перше, жоден державний орган і держава загалом не володіють повною й достовірною інформацією про обіг палива в Україні. По-друге, держава не може прогнозувати та планувати дії на ринку пального у зв'язку з відсутністю цієї інформації та залежить від учасників ринків.

По-третє, бізнес, розуміючи безконтрольність ринку, може робити дії, законність яких важко перевірити.

"В умовах ситуації, яка склалася в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, зокрема здійснювати заходи, спрямовані на запобігання дефіциту", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, АМКУ пропонує Кабміну визначити орган державної влади для ведення фактичних і прогнозних балансів попиту й пропозиції палива, щоб не допустити дефіциту. Також пропонується відновити надання бізнесом електронних документів про фактичні залишки пального й обсяг обігу.

Війна в Україні та ситуація з пальним:

У березні 2022 року парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону №7668-д "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану", яким передбачено повернення акцизу на пальне.

14 вересня профільний комітет парламенту підтримав цей законопроект для розгляду у другому читанні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів попит на пальне зріс, але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

Після масштабної ракетної атаки 23 листопада на енергетичну інфраструктуру на українських АЗС утворились черги. Українці все більше почали використовувати генератори, щоб забезпечити свої власні потреби та не дати бізнесу зупинитись через відключення світла.

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