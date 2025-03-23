Тимчасово не працює, зокрема продаж квитків через застосунок та сайт.

"Укрзалізниця" повідомляє про технічний збій в IT-системі, внаслідок чого не працюють онлайн-сервіси. Як повідомляється в Telegram-каналі "УЗ", зокрема тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Перепрошуємо за незручності", - зазначається у повідомленні.

В "Укрзалізниці" також додали, що посилюють додатковими працівникам ранкові зміни залізничних кас на вокзалах. А для зв’язку в "УЗ" закликали використовувати сторінки "Укрзалізниці" у соціальних мережах.

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Також повідомляється, що начальникам поїздів надано можливість оформлювати проїзд в найбільш термінових випадках.

Також на час збою у роботі онлайн-сервісів тимчасово відкрито продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

"Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем", - заявили в "УЗ".

"Укрзалізниця" - новини

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з будівництвом європейської колії Чоп-Ужгород "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути деяких потягів закарпатського напрямку. На станціях Мукачево, Ужгород та Чоп зміни в розкладі руху триватимуть до 31 липня.

Також раніше було відкрито флагманський потяг №95/96 Київ - Рахів під назвою "Гуцульщина".

Крім того, "УЗ", зокрема продовжила маршрут потяга №203/204 Київ - Івано-Франківськ до популярного селища Ясіня.

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