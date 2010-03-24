Єврокомісія схвалила мандат на переговори з США про SWIFT-угоду

Брюссель. 24 грудня. УНІАН. Єврокомісія схвалила проект нового мандату на переговори з США про обмін інформацією про банківські трансакції, так звану SWIFT-угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

“Програму, якої ми пропонуємо дотримуватися в угоді з США про обмін даними фінансових операцій, довела свою ефективність в минулому і, вірю, продовжить доводити це в майбутньому, забезпечуючи, водночас, максимально можливий рівень захисту персональних даних громадян ЄС”, - зазначила з цього приводу комісар з питань внутрішніх справ ЄС Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

“Наша роль забезпечити повагу та захист прав громадян у будь-який момент часу”, - заявила комісар з питань юстиції, фундаментальних прав та громадянства ЄС Вівіан РЕДІНГ.

Нова пропозиція, за інформацією прес-служби Єврокомісії, передбачає провести переговори з США про забезпечення захисту персональних даних при обміні фінансовою інформацією, а також – інформувати Європарламент про всі етапи переговорів.

Мандат передбачає, що фінансова інформація може надаватися лише в цілях протидії тероризму, а також заборону на передачу інформації третім країнам. Єврокомісія також пропонує обмежити термін зберігання інформації 5-ма роками.

Комісія повідомила, що планує завершити переговори з США до літа.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Європарламент не підтримав Тимчасову угоду з США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян, так звану SWIFT-угоду.

У схваленій резолюції Європарламент запропонував Єврокомісії та Раді ЄС розпочати роботу над підготовкою постійної угоди між ЄС та США про обмін інформацією, яка може становити банківську таємницю про операції та трансакції фізичних осіб.

30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-ма місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму. Після рішення Європарламенту документ втратив чинність.