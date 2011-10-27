ЄС не може назвати успішним 20-ий раунд переговорів з Україною

Київ. 27 жовтня. УНІАН. 20-й раунд переговорів щодо угоди про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом завершився провалом.

Про це пише видання “Коммерсант-Украина” (№175 від 27 жовтня 2011 року), посилаючись на свої джерела.

За даними видання, Київ не відступився від вимоги фіксації в документі перспективи членства України в ЄС і не пішов на компроміс з інших спірних моментів. Єдиним питанням, з якого досягнуто успіху, стала відмова від терміну ”довгостроковий” щодо скасування візового режиму, проте назвати це досягненням переговорних груп не можна - сторони лише реалізували рішення, досягнуте на саміті Східного партнерства.

Цю інформацію підтвердив і керівник переговорної групи Євросоюзу, керуючий директор європейської дипломатичної служби по Росії, східним сусідам ЄС і Західним Балканам Мирослав ЛАЙЧАК. Оцінюючи минулий раунд переговорів між Україною і ЄС, М.ЛАЙЧАК відзначив, що його важко назвати успішним. “Він пройшов у діловій атмосфері, але я чекав, що ми зможемо просунутися з деяких питань далі, ніж у нас вийшло”, - сказав він. За словами М.ЛАЙЧАКА, в нинішній ситуації кожний із раундів міг би стати останнім. “Оскільки на переговорах ми не змогли узгодити низку питань, ми вирішили домовитися про дату наступного раунду після того, як у нас з`являться гарні шанси на просування”, - сказав він. М.ЛАЙЧАК висловив думку, що це може бути і в нинішньому році.

При цьому він зазначив, що для проведення зустрічі на високому рівні потрібна політична атмосфера, яка сприятиме її результативності. “Разом з тим повинно бути чітко визначено, чим цей договір не є. Це не договір про вступ до Євросоюзу. Перспектива членства в ЄС — це дуже серйозне питання, яке вирішується на вищому політичному рівні, і воно не обговорюється в рамках договору про асоціацію”, - сказав він.

М.ЛАЙЧАК відзначив, що Європа бачить проблему в тому, щоб у цього договору було обмежено термін дії. “Цей договір за своєю філософією має підписуватися на невизначений термін. При цьому обидві сторони мають право у будь-який момент знову відкрити переговорний процес, змінити деякі положення УА або припинити її дію в цілому, замінивши її новим договором. Зрозумійте, угода про асоціацію з Євросоюзом — це не договір про перемир`я з ворогом. Це партнерський договір, який нічого не нав`язує, в якому сторони добровільно беруть на себе зобов`язання”, - сказав він. М.ЛАЙЧАК відзначив, що не бачить необхідності та взагалі логіки в тому, щоб нав`язувати собі необхідність комплексного перегляду договору через деякий термін. За його словами, це не означає, що такий перегляд неможливий - навпаки: через органи, які будуть створені, вирішуватимуться суперечки і змінюватимуться положення договору, в коригуванні яких виникла потреба. М.ЛАЙЧАК також відзначив, що Євросоюз чекає від України більшого прогресу у виконанні ряду зобов`язань. “Не стану приховувати - є сфери, в яких ЄС чекав більшого. Перш за все, я говорю про реформування юстиції, системи управління, про реформу правової системи. До того ж хотілося б, щоб ці реформи здійснювалися на основі рекомендацій Венеціанській комісії, ОБСЄ і самого Євросоюзу”, - відзначив М.ЛАЙЧАК.