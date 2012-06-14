Тарасюк відкидає звинувачення ”регіоналів” у зловживанні

Страсбург. 14 червня. УНІАН. Співголова Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС, депутат українського парламенту Борис Тарасюк відкидає звинувачення у зловживаннях на свою адресу, висунуті членом української частини Комітету, депутатом від Партії регіонів Леонідом Кошарою у зловживаннях.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

“По-перше, дивує сама природа цього демаршу, в якому вживається термін про зловживання. Я висловлю думку колег з Європарламенту, для яких поведінка членів делегації від Партії регіонів була м’яко кажучи дивною. Про це вони говорили”, - сказав Б.Тарасюк.

Депутат висловив думку, що ситуація, яка склалася під час засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС сьогодні в Страсбурзі, була звичною для заходів такого роду, коли сторони намагаються досягти компромісу, однак якщо немає згоди більшості, то запропоновані пропозиції відхиляються.

“Так вийшло, що партнери з Партії Регіонів про слово “компроміс” забули. Для них має значення лише все те, що вони хочуть”, - підкреслив Б.Тарасюк.

“Вдавшись до цього демаршу партія влади розписалася в своїй немічності, недолугості і нездатності працювати з міжнародними партнерами”, - додав він.

При цьому, співголова Комітету парламентського співробітництва зазначив, що вважає текст фінальної заяви збалансованим.

Він також наголосив, що і він, як співголова Комітету, і представники європейської делегації прагнули знайти компроміс.

“Непоступлива непрофесійна і арогантна позиція Леоніда Кожари не дала можливості досягнути компромісу, на який я і інші члени парламенту готові були піти”, - підкреслив Б.Тарасюк.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Партії регіонів заявили, що представники парламентської більшості української частини делегації Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС (Леонід Кожара, Анатолій Кінах, Ірина Бережна, Максим Луцький, Олег Надоша) покинули засідання комітету на знак протесту проти дій голови української частини делегації Б.Тарасюка при голосуванні завершальної заяви і рекомендацій комітету сьогодні в Страсбурзі. За їх словами, голова української частини делегації «грубо проігнорував вимогу членів делегації не включати до тексту заключної заяви положення, що порушують європейські стандарти і принципи верховенства права, зокрема, невтручання в діяльність судової системи влади і тиску на суд».

Л.Кожара пропонував виключити з тексту заяви пункт 4, який сформульований таким чином: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року, яка закликає українську владу вирішити цивілізованим способом проблему, що виникла із засудженням лідерів української опозиції на політично мотивованих підставах, шляхом негайного і безумовного їх звільнення з-під варти і надання їм дозволу на участь у майбутніх парламентських виборах; підкреслює у зв`язку з цим свій заклик до Верховної Ради продемонструвати політичну волю і виключити з українського кримінального законодавства всі положення, за якими політик може нести кримінальну відповідальність за його/її політичні рішення, розуміючи, що такі юридичні пережитки радянського минулого не відповідають європейським стандартам”.

Л.Кожара пропонував замінити цей абзац такими словами: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу важливій резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року і закликає українську владу реалізувати її”.

Голосування проводив співголова Комітету, польський депутат Європарламенту Павел Коваль.