Делегація Європарламенту стурбована політичною поляризацією в Грузії

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Делегація Європарламенту, яка відвідала Грузію 3-4 червня, стурбована політичною поляризацією в країні і закликає до реформ.

Про це йдеться у заяві делегації, текст якої передано УНІАН.

“Ми визнаємо, що мирний перехід влади від тих, хто був при посадах до опозиції представляє цінний демократичний прецедент в країні “Східного партнерства”, за що всі гравці заслуговують на схвалення”, - написано у заяві.

“Тим не менше, ми стурбовані високим рівнем політичної та соціальної поляризації між прихильниками нинішньої правлячої коаліції “Грузинська мрія” та опозиційного Об’єднаного національного руху, а також надмірною персоналізацією грузинської політики”, - продовжують автори заяви.

Депутати Європарламенту в цьому контексті підкреслили необхідність реформи судової системи з метою забезпечення її незалежності та неупередженості.

При цьому, в заяві зазначається, що країні потрібні рішучі дії в сфері забезпечення верховенства права з тим, щоб уникнути обвинувачень у політично вмотивованих переслідуваннях.

Депутати Європарламенту також висловили підтримку територіальній цілісності Грузії, зазначивши із стурбованістю створення кордону російської владою на адміністративній лінії Південної Осетії.

У заяві засуджується жорстокість під час спроб проведення гей-прайду 17 травня цього року та висловлюється занепокоєння збільшенням ненависницьких промов та злочинів проти меншин та вразливих верств населення.

Депутати також наголосили на тому, що Європарламент зберігає свою підтримку посиленню відносин ЄС-Грузія та подальшій демократизації Грузії.

Делегація Європарламенту складалася з 7 депутатів на чолі з Лібором Ручеком (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Чехія).