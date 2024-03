Гру доведеться пройти двічі, щоб дізнатись весь сюжет.

Нова частина культової серії хорорів з елементами виживання Alone in the Dark здивує гравців, але не так, як хотілося б. Проходження довгоочікуваного тайтлу займе лише 8 годин. Однак секрет у тому, що з першого разу всю історію дізнатись не вийде.

У публікації у Steam, розробники Pieces Interactive заявили, що Alone in the Dark доведеться проходити двічі – один раз за Едварда, а другий – за Емілі.

Як відомо, головні герої хорора детектив Едвард Карнбі з обличчям актора Девіда Харбора та Емілі Хартвуд, у якій легко впізнати акторку Джоді Комер. Разом з ними гравець потрапляє у маєток Дерсето. Вони мають знайти дядька Емілі, Джеремі - художника, якого суспільство вважає божевільним. Легка з першого погляду місія перетворюється на прогулянку пейзажами, взятими з кошмарів.

Маєток Дерсето - це місце, яке пам'ятає і минуле, і сьогодення. Тому кожна річ та записка – це слід історії, який допомагає розкрити таємниці. , Едварду та Емілі доведеться зіткнутися не лише з монстрами, а й із власними страхами.

Alone in the Dark вийде 20 березня 2024 року. Розробники також поділились, що гру не можна буде попередньо завантажити та у ній не буде мультиплеєра, щоб разом з другом досліджувати Дерсето. Проходити хорор можна в офлайні.

Alone in the Dark - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, дата виходу продовження культової серії вже декілька разів переносили. Спочатку гра мала вийти 25 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Однак пройшла, а та цей хорор так і не з'явився.

Пізніше дата релізу вказувалась - 16 січня. Є сподівання, що березневий дедлайн все ж буде остаточним.

