А ще в Steam з'явилася демоверсія гри з прологом.

Студія Pieces Interactive і видавництво THQ Nordic провели детальну геймплейну демонстрацію Alone in the Dark — переосмислення культової серії хорорів з елементами виживання. У ролику глядачам детально показали всі складові ігрового процесу: битви, головоломки і дослідження світу. Презентацію супроводили коментарями розробників.

"Я про те, що ми намагаємося створити щось загадкове, вірно? А ще таке, від чого кров холоне в жилах. Трохи битв, головоломок і дивовижна атмосфера. Вона немов успадковує незвичайний дух старих ігор. Але і новий, елегантний її вигляд мені теж подобається", — заявили розробники на початку відео.

Головні ролі в Alone in The Dark виконали Джоді Комер ("Персонаж", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Остання дуель") і Девід Харбор ("Дивні дива", "Чорна вдова", "Без різких рухів"). Вони приміряли образи і озвучили Емілі Хартвуд і Едварда Карнбі. У геймплейній демонстрації показано фрагменти з проходженням за двох протагоністів.

Під час боїв з різними ворогами головним героям належить використовувати зброю. Однак кількість патронів та інших ресурсів буде обмеженою, тому доведеться детально досліджувати оточення для пошуку припасів. Що стосується головоломок, то для їх вирішення знадобиться задіяти логіку і застосовувати всякі предмети, заховані на локаціях.

Щоб ознайомити аудиторію з основними принципами Alone in The Dark, Pieces Interactive випустила пролог у вигляді демоверсії. У ньому належить грати за Грейс Сондерс — маленьку дівчинку, яка повинна доставити загадковий лист. Всі бажаючі можуть завантажити пробник в Steam.

Alone in the Dark — основні деталі

Це хорор з елементами виживання, де головна ціль — дізнатися про долю дядька Емілі Хартвуд. Для цього жінка звернулася до досвідченого детектива Едварда Карнбі.

У кожного головного героя буде своя кампанія, але вони мають безліч сюжетних перетинів. Тобто для повного розуміння Alone in The Dark знадобиться пройти як мінімум двічі.

Ігровий процес в хорорі багато в чому зводиться до вивчення локацій, збору ресурсів, вирішення головоломок і протистоянь з ворогами.

Alone in the Dark вийде 25 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

