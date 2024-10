Arkane Studios подякувала гравцям і обіцяє продовжувати розсовувати межі творчості.

Першого жовтня Arkane Studios виповнилося 25 років.

На честь цієї події представники компанії опублікували звернення до шанувальників на своєму сайті.

За словами арт-директора Arkane Себастьяна Міттона, період експериментів розпочався після випуску Dark Messiah of Might and Magic і привів до створення культового Dishonored у 2012 році. Саме цей етап в історії студії допоміг розробити унікальний стиль, завдяки якому серія завоювала серця шанувальників. Dishonored подарувала гравцям унікальний світ із захопливими сюжетами та важливими рішеннями, які безпосередньо впливали на розвиток історії. У зверненні Arkane підкреслюється, що ці ігри дали важливий досвід студії, який потім використовували в наступних проєктах.

Крім Dishonored, Arkane також випустила науково-фантастичний трилер Prey і кооперативний шутер Redfall. Останнім проєктом американського офісу в Остіні, який Microsoft закрила навесні 2024 року, стала саме Redfall. Французький підрозділ у Ліоні, зі свого боку, представив Deathloop - екшен, де головний герой з амнезією застряг у часовій петлі.

Сьогодні Arkane не тільки шанує своє минуле, а й обіцяє продовжувати розсовувати межі інновацій і творчості. "Хочемо подякувати кожному співробітнику за проявлений ентузіазм, відданість і талант. Дякуємо всім шанувальникам за те, що вони насолоджуються нашими іграми і допомагають команді досягати нових висот", - йдеться у зверненні.

Також студія представила святковий арт із зображенням ключових персонажів своїх проєктів, включно з мисливцем на вампірів Блейдом, головним героєм майбутньої гри Marvel's Blade, анонсованої на The Game Awards у грудні 2023 року. Поки що у проєкту немає дати виходу і списку платформ.

Нагадаємо, що нещодавно розробники Halo розповіли про великі зміни в студії. Тепер усі ігри серії розроблятимуться на Unreal Engine, що дасть змогу прискорити процес створення і полегшить пошук нових розробників.

Трохи про Arkane Studios

Студія була заснована в 1999 році. Після випуску Arx Fatalis, яка заклала основи унікального підходу студії до створення багатих ігрових світів, Arkane продовжила розвиватися з Dark Messiah of Might and Magic, експериментуючи з бойовою системою і взаємодією з навколишнім середовищем. Ці експерименти привели до створення Dishonored, яка стала справжнім проривом і принесла студії світове визнання.

Потім послідували інші успішні проєкти, такі як Prey і Deathloop, які зміцнили репутацію Arkane як майстрів інноваційних ідей і глибокого ігрового процесу. Однак, не всі проєкти були успішними: кооперативний шутер Redfall, незважаючи на цікаву концепцію, не виправдав очікувань і зіткнувся з численними проблемами, ставши останнім проєктом офісу в Остіні.

