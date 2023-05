Неспішне проходження займе близько 20 годин.

Напередодні релізу The Lord of the Rings: Gollum розробники з Daedalic Entertainment діляться все більшою кількістю подробиць про гру. Нещодавно вони розповіли про тривалість сюжету в прийдешній пригоді.

Відповідною інформацією поділився продюсер Харальд Ріглер в інтерв'ю виданню Gaming Bolt. Керівник заявив: "Спокійне проходження гри з дослідженням чудово створеного оточення і прослуховуванням діалогів займе близько 20 годин. Завзяті гравці зможуть пройти гру швидше, але ми радимо всім не поспішати та дихати повітрям Середзем'я".

Чи буде The Lord of the Rings: Gollum мотивувати вивчати секретні куточки на кожній локації, поки невідомо. Однак зі слів Ріглера стає зрозуміло, що простір для досліджень в рамках лінійних локацій все ж таки присутній. Загалом тривалість буде стандартною для одиночних пригод без відкритого світу.

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

