Гра дарує неймовірне відчуття свободи.

Західні блогери і журналісти зуміли пограти в попередню версію The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Вони опублікували безліч геймплейних відео і поділилися цікавими деталями.

Перше, що потрібно знати — новий пригодницький екшен не копіює Breath of the Wild, а розвиває ідеї попередньої частини в новому напрямку. Nintendo вирішила надати в Tears of the Kingdom позамежний рівень свободи. Користувачі вільні подорожувати свіом, виконувати завдання і вирішувати головоломки сотнями різних способів.

За це відповідають нові механіки взаємодії з оточенням. У Лінка будуть спеціальні пристрої, які дозволяють змінювати, покращувати і з'єднувати об'єкти. Таким способом вдається конструювати транспортні засоби і багато інших пристосувань. Сюди відносяться човни, літаючі кулі, подоби автомобілів, ракетні ранці тощо.

Журналісти виконували квест з необхідністю пробратися до фортеці. Його можна було завершити навіть без участі в бійці, наприклад, за допомогою літаючого апарату. Якого саме, довелося розбиратися самостійно. І в цьому вся суть The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — гра включає величезний простір для експериментів. Не всі вони виявляться успішними, проте сам процес дарує багато задоволення.

Інші подробиці The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom від преси

У Лінка буде багато нових інструментів. Вони дають колосальну кількість можливостей навіть за межами створення механізмів. Наприклад, журналісти згадали наділення спорядження властивостями навколишніх предметів і установку точок воскресіння на карті.

Острови в небі включають унікальні головоломки і місця інтересу. Однак користувачам треба буде придумати, як дістатися до деяких з них.

Кожну задачу можна вирішити десятками способів, в тому числі неочевидних з незвичайним застосуванням предметів.

Репортери турбуються за продуктивність. Поки неясно, наскільки добре Nintendo Switch впорається з такою масштабною і амбітною грою.

