Екшен студії Naughty Dog переміг ще у шести номінаціях.

У ніч з 10 на 11 грудня пройшов ігровий "Оскар" – церемонія The Game Awards 2020. Тріумфатором заходу став екшен The Last of Us Part II, який отримав перемогу в шести номінаціях, і взяв головну нагороду – звання "Гра року".

Номінації та переможці:

Гра року – The Last of Us Part II;

Найкращий пригодницький екшен – The Last of Us Part II;

Найкраще оповідання – The Last of Us Part II;

Найкраща режисура – The Last of Us Part II;

Найкраща акторська гра – Лора Бейлі (Еббі з The Last of Us: Part II);

Інновації в доступності (з функціями для людей з обмеженими можливостями) – The Last of Us Part II;

Найкращий аудіодизайн – The Last of Us Part II;

Кращий саундтрек – Final Fantasy VII Remake (Композитори Нобуо Уемацу, Масасі Хамаузу, Міцуто Сузукі);

Найкращий екшен – Hades;

Найкраща інді-гра – Hades;

Найкраща робота художників – Ghost of Tsushima;

Найкраща VR-гра – Half-Life: Alyx;

Найкраща сімейна гра – Animal Crossing: New Horizons;

Найкращий файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate;

Найкраща рольова гра – Final Fantasy VII Remake;

Найкраща дебютна гра – Phasmophobia;

Найкраща гра-сервіс – No Man's Sky;

Найкраща мобільна гра – Among Us;

Найкращий мультиплеєр – Among Us;

Найкраща спортивна гра – Tony Hawk's Pro Skater 1+2;

Найкраща стратегія або симулятор – Microsoft Flight Simulator;

Найкраща підтримка спільноти – Fall Guys: Ultimate Knockout;

Найкраща кіберспортивна гра – League of Legends;

Найочікуваніша гра – Elden Ring;

А ось найкращою грою 2020 року на думку глядачів The Game Awards стала Ghost of Tsushima. Голосування проходило за кілька днів до початку церемонії.

Автор: Сергій Коршунов