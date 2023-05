Вони стартують через кілька місяців.

Наприкінці квітня видання Redanian Intelligence з посиланням на власні джерела повідомило, що зйомки другого сезону серіалу The Last of Us почнуться восени поточного року. А нещодавно цю інформацію частково підтвердили творці серіалу.

Шоуранер екранізації Крейг Мазін і співкерівник Naughty Dog, голова розробки двох частин Tlou Ніл Дракманн відвідали панель Deadline FYC House. Вони поспілкувалися з фанатами і відповіли на питання. Одне з них стосувалося початку зйомок другого сезону серіалу.

На це Дракманн заявив: "До старту залишилися місяці, а не роки". Тобто виробництво почнеться приблизно в період з серпня по листопад, що в цілому збігається з інформацією Redanian Intelligence. Журналісти також повідомляли про можливі коригування термінів старту зйомок.

Що відомо про другий сезон The Last оf Us

Продовження шоу анонсували ще до завершення першого сезону. Воно буде присвячене подіям The Last оf Us Part II.

Зйомки пройдуть в Канаді: на території Британської Колумбії і Ванкувера. Про це оголосили на годинній панелі, присвяченій шоу, в рамках NAB в Лас-Вегасі.

Педро Паскаль і Белла Рамзі повернуться до ролей Джоела та Еллі в новому сезоні. Про інших акторів поки нічого невідомо.

У лютому Паскаль повідомив про можливий старт зйомок до кінця 2023 року.

