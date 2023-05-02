Наприкінці квітня видання Redanian Intelligence з посиланням на власні джерела повідомило, що зйомки другого сезону серіалу The Last of Us почнуться восени поточного року. А нещодавно цю інформацію частково підтвердили творці серіалу.
Шоуранер екранізації Крейг Мазін і співкерівник Naughty Dog, голова розробки двох частин Tlou Ніл Дракманн відвідали панель Deadline FYC House. Вони поспілкувалися з фанатами і відповіли на питання. Одне з них стосувалося початку зйомок другого сезону серіалу.
На це Дракманн заявив: "До старту залишилися місяці, а не роки". Тобто виробництво почнеться приблизно в період з серпня по листопад, що в цілому збігається з інформацією Redanian Intelligence. Журналісти також повідомляли про можливі коригування термінів старту зйомок.
Що відомо про другий сезон The Last оf Us
- Продовження шоу анонсували ще до завершення першого сезону. Воно буде присвячене подіям The Last оf Us Part II.
- Зйомки пройдуть в Канаді: на території Британської Колумбії і Ванкувера. Про це оголосили на годинній панелі, присвяченій шоу, в рамках NAB в Лас-Вегасі.
- Педро Паскаль і Белла Рамзі повернуться до ролей Джоела та Еллі в новому сезоні. Про інших акторів поки нічого невідомо.
- У лютому Паскаль повідомив про можливий старт зйомок до кінця 2023 року.