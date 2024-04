Реліз очікуваного бойовика від авторів The Division відбудеться наприкінці літа на ПК і консолях.

Star Wars Outlaws, пригодницька гра про найманця у всесвіті "Зоряних війн", вийде вже 30 серпня 2024 року. Дату релізу успішно злили в мережу незадовго до офіційного анонсу: її мають підтвердити вже о 19:00 за Києвом із виходом сюжетного трейлера, пише IGN.

Власники видання Gold і Ultimate, а також підписники Ubisoft+ зможуть випробувати новинку на три дні раніше – 27 числа. У ці ж видання входить сезонна перепустка з майбутніми доповненнями. А бонусом до попереднього замовлення будь-якої версії також дають набір Kessel Runner з косметичними предметами.

Star Wars Outlaws розробляє студія Massive Entertainment (The Division) для PS5, Xbox Series і ПК. Нова гра за культовою франшизою розповість історію злочинниці Кей Весс, яка готується провернути наймасштабніше пограбування в історії Всесвіту, щоб отримати гроші на вільне життя.

Star Wars Outlaws позиціюється як перша гра у світі "Зоряних війн" із відкритим світом. Жанр гри описують як шутер від третьої особи з упором на стелс. Також геймплей включає перестрілки, польоти на кораблі та інше.

Фрагменти геймплея Star Wars Outlaws розробники показували раніше. Гра створюється на рушії Snowdrop, і щонайменше в заздалегідь зрежисованому ролику виглядає дуже ефектно.

У розробці також перебуває Star Wars: Knights of the Old Republic, ремейк культової рольової гри у всесвіті "Зоряних Війн" від Biowarе. Щоправда, крім короткого трейлера під час анонсу 2021 року про гру нічого невідомо. Цілком можливо, що її й зовсім скасували.

