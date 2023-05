Ремейк однієї з кращих ігор у всесвіті "Зоряних війн" можуть скасувати – інсайдер

Схоже, оновлена Star Wars: Knights of the Old Republic потрапила у виробниче пекло.

Після анонсу ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic про гру надходили виключно тривожні новини. А нещодавно стало відомо, що проєкт взагалі можуть скасувати. Такою інформацією поділився надійний інсайдер і редактор порталу Giant Bomb Джефф Грабб. У свіжому випуску свого подкасту журналіст заявив: "Ми отримали лінійку Ubisoft на наступний рік, і [там] взагалі немає згадки про Prince of Persia. Я все ще думаю, що Prince of Persia вийде раніше, ніж KotOR, який, на мою думку, ніколи не вийде". Невеселу заяву Грабба можна почути на 44 хвилині в ролику нижче. Чому інсайдер дав такий песимістичний прогноз, здогадатися нескладно. У серпні минулого року стало відомо про проблемну розробку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Спочатку за виробництво відповідала Aspyr Media, яка підготувала вертикальний зріз гри. Однак керівництву він не сподобався, після чого в команді послідували звільнення провідних фахівців. Підготовка напрацювань зайняла у студії занадто багато часу, а стійкого бачення у ремейка KotOR все ще не було. В результаті конгломерат Embracer Group, що володіє Aspyr Media, у фінансовому звіті натякнув на передачу гри в руки Saber Interactive. З тих пір інформація про процес розробки не надходила. Невідомо навіть, чи ведеться зараз активне виробництво. Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic: що відомо Гру анонсували у вересні 2021 року на презентації Sony. У першому тизері проєкту показали Дарта Ревана.

Aspyr Media хотіла масштабно оновити кожен аспект культової RPG, але не чіпати сюжет і персонажів. При цьому деталей геймплея тоді розробники не розкрили. Вас також можуть зацікавити новини: Актор озвучення розповів, коли вийде очікуваний хорор Alan Wake 2

У мережу злили геймплей Harry Potter: Quidditch Champions з матчами з квідичу (відео)

Творці The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom витратили цілий рік на полірування гри

Допоможіть проєкту

Підтримайте нас