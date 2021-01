Студія Naughty Dog шукає 38 нових співробітників, щоб "робити щось дуже круте".

Студія Naughty Dog, що випустила торік екшен The Last of Us Part II, почала роботу над новим проектом і оголосила про пошук нових співробітників. Всього компанія відкрила 38 нових вакансій.

Як повідомили розробники в Твіттері, вони шукають фахівців практично у всіх напрямках – від UI-програмістів до художників, аніматорів та продюсерів. Також, судячи з однієї з вакансій на сайті Naughty Dog, компанії потрібен спеціаліст з онлайн-систем. Ймовірно, мова йде про багатокористувацький режим для The Last of Us Part II. Відомо, що студія працювала над ним, але офіційно ще не презентувала.

Однак слова керівника Naughty Dog, Ніла Дракманна, говорять про те, що розробники можуть паралельно працювати над новим проектом.

"Приходьте працювати до нас! Ми робимо щось дуже круте", – написав Дракманн.

Нагадаємо, що в 2020-му The Last of Us Part II була визнана "Грою року" за версією одразу двох премій – Golden Joystick Awards та The Game Awards. Ключові героїні екшену також удостоїлися нагород – Еллі увійшла до сотні найкрасивіших жінок 2020-го, а Еббі – стала "Персонажем року".

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов