The Last Of Us Part II була визнана "Грою року" / скріншот

Студія Naughty Dog, що випустила торік екшен The Last of Us Part II, почала роботу над новим проектом і оголосила про пошук нових співробітників. Всього компанія відкрила 38 нових вакансій.

Як повідомили розробники в Твіттері, вони шукають фахівців практично у всіх напрямках – від UI-програмістів до художників, аніматорів та продюсерів. Також, судячи з однієї з вакансій на сайті Naughty Dog, компанії потрібен спеціаліст з онлайн-систем. Ймовірно, мова йде про багатокористувацький режим для The Last of Us Part II. Відомо, що студія працювала над ним, але офіційно ще не презентувала.

Відкриті вакансії в студії Naughty Dog / фото twitter.com/NaughtyDogJobs

Однак слова керівника Naughty Dog, Ніла Дракманна, говорять про те, що розробники можуть паралельно працювати над новим проектом.

"Приходьте працювати до нас! Ми робимо щось дуже круте", – написав Дракманн.

Нагадаємо, що в 2020-му The Last of Us Part II була визнана "Грою року" за версією одразу двох премій – Golden Joystick Awards та The Game Awards. Ключові героїні екшену також удостоїлися нагород – Еллі увійшла до сотні найкрасивіших жінок 2020-го, а Еббі – стала "Персонажем року".

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Автор: Сергій Коршунов