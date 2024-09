Sony представила геймплейний трейлер Hell is Us, проєкту Жонатана Жак-Беллета.

Sony показала геймплейний трейлер Hell is Us, гри Жонатана Жак-Беллета, який був відповідальним за дизайн у Deus Ex: Human Revolution і Mankind Divided. Анонс відбувся на конференції State of Play, яка пройшла сьогодні вночі.

Hell is Us - це пригодницький екшн від третьої особи, що розповідає історію країни, яку роздирає громадянська війна. Крім людських чвар, цей світ спіткала загадкова катастрофа, яка вивела на світ моторошних сутностей.

Судячи з трейлеру, бойова система гри нагадуватиме Dark Souls. Герой озброєний важким дворучним мечем, а також дроном, за допомогою якого він проводить спеціальні атаки. Вибір на користь холодної зброї пояснюється лором: монстрів у всесвіті гри неможливо перемогти сучасними знаряддями. Крім меча будуть доступні списи, сокири та інший арсенал. Ще на схожість із серією Souls натякає опис проєкту в Steam: розробники пропонують досліджувати напіввідкриті локації, сповнені секретів, без жодних мап і компасів, покладаючись тільки на власну інтуїцію і пам'ять.

Hell is Us розробляє студія Rogue Factor під творчим керівництвом Жонатана Жак-Беллета. Гра була анонсована навесні 2022 року, а її реліз планувався на 2023 рік. Але трапилася низка переносів і тільки зараз ми вперше побачили геймплей проєкту. Нова дата релізу - 2025 рік.

Нагадаємо, що на тій же State of Play було ще кілька великих анонсів: на конференції було оголошено дату релізу Metro Awakening, нової гри в серії Metro, яка стане приквелом до найпершої частини серії. Також Sony представила сиквел Ghost of Tsushima, який отримав назву Ghost of Yotei.

