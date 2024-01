Випуск Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 заплановано на осінь 2024 року для ПК та консолей.

Студія The Chinese Room провела демонстрацію Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Довгоочікуваний сиквел знаменитого рольового екшену про вампірів потрапив у виробниче пекло, кілька разів змінював дату виходу, і розробка, як наслідок, була поставлена на паузу. Торік гру повторно анонсували і тепер ми чекаємо на її реліз цієї осені.

У новій геймплейній демонстрації показали ігрові механіки, включаючи діалогову і квестову систему, а також місцевий сетинг. Не забули і про стелс, який здасться знайомим фанатам Dishonored.

Грати ми будемо за старійшину-вампіра, який прокинувся після тривалої сплячки. Протагоністу більше ніж 300 років. Геймери зможуть "вирішувати самі, яким саме вампіром вони будуть". На цьому шляху належить взяти участь в політичних іграх, змовах і конфліктах серед кланів кровопивців.

Короткий трейлер

Розширене відео з проходженням однієї з місій

Проєктом займається студія The Chinese Room, яка подарувала нам Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs і Everybody's Gone to The Rapture. Вампірська RPG стане найамбітнішим проєктом команди. Вона також потрапила до нашого топу найбільш очікуваних ігор 2024 року.

Очікується, що на повне проходження основної гілки піде близько 25-30 годин, а рішення гравця будуть впливати на фінал, тому реіграбельність гарантована. Наразі реліз Bloodlines 2 очікується восени 2024 року на PC, PlayStation 5 і Xbox Series.

А в ніч з 31 січня на 1 лютого пройде наступна презентація PlayStation State of Play. З чуток, на ній варто очікувати анонс нової частини Metro від українських розробників. Щоправда, багатьох фанатів серії цей анонс може розчарувати.

