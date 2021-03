Знижені ціни на ігри протримаються до 29 квітня.

Сьогодні, 31 березня, в PlayStation Store стартував "Весняний розпродаж". Ціни було знижені як на світові хіти, так і на свіжі ексклюзиви Sony. Максимальний розмір знижки склав 80%. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Знижки на ексклюзиви Sony:

The Last of Us Part II – 816 грн (знижка 57%);

Bloodborne: GOTY Edition – 451 грн (знижка 57%);

Uncharted 4: A Thief's End – 324 грн (знижка 50%);

Gran Turismo Sport – 274 грн (знижка 50%);

God of War III – 324 грн (знижка 50%);

The Last of Us Remastered – 324 грн (знижка 50%);

Dreams – 524 грн (знижка 50%);

Ghost of Tsushima – 1139 грн (знижка 43%).

Знижки на інші відомі ігри на весняному розпродажі в PS Store:

Відьмак 3: Дике полювання (GOTY Edition) – 269 грн (знижка 80%);

Ark: Survival Evolved – 329 грн (знижка 80%);

Dark Souls III – 374 грн (знижка 75%);

Mortal Kombat XL – 449 грн (знижка 70%);

Metro Exodus – 359 грн (знижка 70%);

Unravel Two – 194 грн (знижка 70%);

Resident Evil 3 – 593 грн (знижка 67%);

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 593 грн (знижка 67%);

The Outer Worlds – 719 грн (знижка 60%);

Doom Eternal – 799 грн (знижка 60%);

Resident Evil 2 – 476 грн (знижка 60%);

Grand Theft Auto V – 503 грн (знижка 58%);

Red Dead Redemption 2 – 849 грн (знижка 50%);

Terraria – 309 грн (знижка 50%);

Doom – 324 грн (знижка 50%);

Control Ultimate Edition – 839 грн (знижка 40%).

З повним списком всіх ігор та комплектів можна ознайомитися на сторінці розпродажу. Акція триватиме до 29 квітня.

Нагадаємо, що у квітні всі власники консолей PS4 та PS5 можуть отримати 10 ігор безкоштовно, включаючи адвенчуру Subnautica, головоломку The Witness та повне видання постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn. Підписка PS Plus для цього не знадобиться.

Автор: Сергій Коршунов