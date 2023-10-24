Компанія Valve назвала десятку найуспішніших проєктів у магазині Steam за минулий тиждень. При складанні топа враховувався отриманий прибуток.
Наприклад, минулого тижня список очолював Call of Duty, а ще раніше – онлайн-гра New World від Amazon. Тепер провідну позицію в щотижневому чарті Steam займає реалістичний містобудівний симулятор Cities: Skylines II.
З'явилися і перші огляди гри від критиків. Середня оцінка Cities: Skylines II становить 76% за даними OpenCritic. Сиквел називають вартим наступником Cities: Skylines, одного з найкращих містобудівних симуляторів з коли-небудь створених. Похвали заслужили графіка і деталізація міст. З негативних моментів відзначена проблема з оптимізацією.
Сам тижневий чарт Steam виглядає таким чином:
- Cities: Skylines II
- EA Sports FC 24
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- Diablo IV
- Football Manager 2024
- Battlefield 2042
- Euro Truck Simulator 2
- Steam Deck
- Dead by Daylight
Прем'єра нової Cities: Skylines відбудеться сьогодні ввечері. Поки тільки на ПК, а навесні 2024 року вона добереться до консолей PlayStation і Xbox. Показово, що в день релізу гра буде доступна в Game Pass.
Також в свіжий чарт Steam потрапила і Diablo 4, яка назбирала багато негативних відгуків. Рейтинг у RPG від Blizzard становить 55%. До речі, у випущеної в серпні Overwatch 2 він й зовсім становить 11%.
Раніше УНІАН повідомляв про те, що ігри Activision помітно подорожчали в "дешевих" регіонах Steam, включаючи Україну. Це стосується Call of Duty та інших популярних франшиз.