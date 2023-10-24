Реалістичний містобудівний симулятор Cities: Skylines II очолив новий чарт Steam. Він обійшов ЕA Sports FC 24, Baldur's Gate 3 та Call of Duty.

Компанія Valve назвала десятку найуспішніших проєктів у магазині Steam за минулий тиждень. При складанні топа враховувався отриманий прибуток.

Наприклад, минулого тижня список очолював Call of Duty, а ще раніше – онлайн-гра New World від Amazon. Тепер провідну позицію в щотижневому чарті Steam займає реалістичний містобудівний симулятор Cities: Skylines II.

З'явилися і перші огляди гри від критиків. Середня оцінка Cities: Skylines II становить 76% за даними OpenCritic. Сиквел називають вартим наступником Cities: Skylines, одного з найкращих містобудівних симуляторів з коли-небудь створених. Похвали заслужили графіка і деталізація міст. З негативних моментів відзначена проблема з оптимізацією.

Сам тижневий чарт Steam виглядає таким чином:

Cities: Skylines II

EA Sports FC 24

Baldur's Gate 3

Call of Duty

Diablo IV

Football Manager 2024

Battlefield 2042

Euro Truck Simulator 2

Steam Deck

Dead by Daylight

Прем'єра нової Cities: Skylines відбудеться сьогодні ввечері. Поки тільки на ПК, а навесні 2024 року вона добереться до консолей PlayStation і Xbox. Показово, що в день релізу гра буде доступна в Game Pass.

Також в свіжий чарт Steam потрапила і Diablo 4, яка назбирала багато негативних відгуків. Рейтинг у RPG від Blizzard становить 55%. До речі, у випущеної в серпні Overwatch 2 він й зовсім становить 11%.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що ігри Activision помітно подорожчали в "дешевих" регіонах Steam, включаючи Україну. Це стосується Call of Duty та інших популярних франшиз.

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