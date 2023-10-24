Cities: Skylines 2 очолила свіжий чарт Steam / фото Paradox Interactive

Компанія Valve назвала десятку найуспішніших проєктів у магазині Steam за минулий тиждень. При складанні топа враховувався отриманий прибуток.

Наприклад, минулого тижня список очолював Call of Duty, а ще раніше – онлайн-гра New World від Amazon. Тепер провідну позицію в щотижневому чарті Steam займає реалістичний містобудівний симулятор Cities: Skylines II.

З'явилися і перші огляди гри від критиків. Середня оцінка Cities: Skylines II становить 76% за даними OpenCritic. Сиквел називають вартим наступником Cities: Skylines, одного з найкращих містобудівних симуляторів з коли-небудь створених. Похвали заслужили графіка і деталізація міст. З негативних моментів відзначена проблема з оптимізацією.

Сам тижневий чарт Steam виглядає таким чином:

  • Cities: Skylines II
  • EA Sports FC 24
  • Baldur's Gate 3
  • Call of Duty
  • Diablo IV
  • Football Manager 2024
  • Battlefield 2042
  • Euro Truck Simulator 2
  • Steam Deck
  • Dead by Daylight  

Прем'єра нової Cities: Skylines відбудеться сьогодні ввечері. Поки тільки на ПК, а навесні 2024 року вона добереться до консолей PlayStation і Xbox. Показово, що в день релізу гра буде доступна в Game Pass.

Також в свіжий чарт Steam потрапила і Diablo 4, яка назбирала багато негативних відгуків. Рейтинг у RPG від Blizzard становить 55%. До речі, у випущеної в серпні Overwatch 2 він й зовсім становить 11%.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що ігри Activision помітно подорожчали в "дешевих" регіонах Steam, включаючи Україну. Це стосується Call of Duty та інших популярних франшиз.

Вас також можуть зацікавити новини: