Вона стане ведучою на радіо.

Колишня порноактриса Саша Грей, справжнє ім'я якої Марина Енн Хенцисс, любить ігри. Останнім часом вона нерідко проводила прямі трансляції з проходженням The Witcher 3: Wild Hunt. Студія CD Projekt RED помітила це і уклала з дівчиною контракт. Грей з'явиться в майбутньому доповненні до Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty.

На офіційному акаунті гри в Twitter з'явилося повідомлення: "Нова громадська радіостанція з'явиться в Найт-Сіті в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Допоможіть Еш створити 89.7 GrowlFM, написавши музичну композицію за мотивами відео нижче. Надішліть своє творіння до 30 листопада".

CD Projekt RED відбере 12-15 фанатських композицій і додасть їх на згадану радіостанцію. За це передбачено грошова винагорода в розмірі $3000 і продукція за мотивами Cyberpunk 2077.

Відео дня

На повідомлення CDPR відповіла Саша Грей. Вона коротко написала: "Привіт, я Еш". Тобто колишня порноактриса озвучила ведучу на радіостанції.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві встане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться виконанням доручень держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить — персонаж все ще пов'язаний з протагоністом.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. консолі минулого покоління залишили за бортом.

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