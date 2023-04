Гра має всього 56 балів на Metacritic.

Студія Naughty Dog завжди була синонімом високої якості виконання. Вона вважається флагманською командою в складі Sony. А в журналістських розслідуваннях навіть фігурувала інформація, що в компанію намагаються набирати перфекціоністів і фанатів розробки ігор. Однак з ПК-версією The Last of Us Part I студія істотно промахнулася. Цей проєкт отримав найнижчі оцінки в історії Naughty Dog.

На Metacritic гра має всього 56 балів, правда, на основі 6 рецензій. Користувачі на сайті агрегатора поставили The Last оf Us Part I для ПК 1,7 бала. Своєю думкою поки що поділилися 304 особи.

Найбільш плачевна ситуація спостерігається в Steam. Гра отримала в сервісі Valve 12 389 рецензій, але тільки 43% з них позитивні. Головною причиною невдоволення користувачів і критиків стала жахлива технічна реалізація. Раніше ми писали, як в The Last Of Us Part I на ПК знаходять дивні баги.

Naughty Dog не стала відмовчуватися в цій ситуація і опублікувала в Twitter низку постів з вибаченнями. Розробники заявили, що працюють над поліпшенням проєкту. Оновлення, яке виправить тремтіння камери і окремі баги, вийде у вівторок, 4 квітня. А пізніше наступного тижня Naughty Dog випустить патч із багатьма корективами.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю переробили з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізували анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU підтримує особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте з грою буде поставлятися покращене доповнення Left Behind. А ось мультиплеєр з проекту вирізали.

The Last оf Us Part I вийшла 2 вересня 2022 року на PlayStation 5, а 28 березня добралася до ПК. Гра отримала від критиків 89 балів, а ось користувачі поставили тільки 5,5.

