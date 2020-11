В акцію потрапили Dead or Alive 6, Injustice 2, Mortal Kombat X та інші ігри.

На майданчику цифрової дистрибуції Steam стартувало одразу два розпродажі. Один присвятили фестивалю Guildford.games, а інший – файтингам. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

SOULCALIBUR VI – 144 грн (знижка 84%);

Injustice 2 – 249 грн (знижка 80%);

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition – 69 грн (знижка 75%);

Need for Speed Most Wanted – 174 грн (знижка 75%);

Mortal Kombat X – 69 грн (знижка 75%);

Killer Instinct – 119 грн (знижка 75%);

TEKKEN 7 – 135 грн (знижка 75%);

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – 194 грн (знижка 70%);

Dead or Alive 6 – 209 грн (знижка 70%);

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 – 111 грн (знижка 67%);

Street Fighter V – 179 грн (знижка 60%);

No Man's Sky – 349 грн (знижка 50%);

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 249 грн (знижка 50%)4

WWE 2K Battlegrounds – 499 грн (знижка 40%);

Обидва розпродажі триватимуть до 16 листопада.;

Нагадаємо, в іншому цифровому магазині, Epic Games Store, можна отримати безкоштовно незвичайний текстовий екшн про екзорциста – The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Роздача закінчиться 19 листопада.

