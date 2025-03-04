Фестиваль демо Steam Next Fest добіг кінця і Valve почала підбивати його підсумки. Компанія склала топ-50 найпопулярніших демок за версією гравців. Також Valve зазначила, що на деякі проєкти вже можна оформити передзамовлення.

Mecha BREAK: мережевий шутер від 3-ї особи з 3 унікальними ігровими режимами, багатими на адреналінові сутички на землі та в повітрі.

Among Us 3D: Командна робота і зрада в космосі... тепер у 3D! У цій грі для вечірок члени екіпажу працюють разом, щоб виконати завдання до того, як один або кілька самозванців уб'ють усіх на борту.

RoadCraft: Ви - голова компанії, яка спеціалізується на відновленні районів, що постраждали від стихійних лих. Використовуйте свою техніку для перезапуску місцевої промисловості.

Gothic 1 Remake: Повернення легенди! Досліджуйте долину Рудників у приголомшливому ремейку культової рольової гри. Подорожуйте похмурим рукотворним відкритим світом, який динамічно реагує на ваші дії

Fellowship: Мережева багатокористувацька пригода. На вас чекає захопливий фентезійний світ із підземеллями, які нескінченно ускладнюються.

Solarpunk: Гра на виживання в технологічно просунутому світі ширяючих островів. Ви можете грати поодинці або з друзями, будувати будівлі, вирощувати їжу, створювати гаджети і сідати на свій дирижабль.

Dune: Awakening: Боріться за існування, досягніть величі і киньте виклик самій Імперії в багатокористувацькій грі на виживання Dune: Awakening. У відкритому світі Арракіса на вас чекають сотні інших гравців.

HASTE: Broken Worlds: Біжіть швидко, ширяйте в повітрі та майстерно приземляйтеся, проносячись процедурними світами, щоб випередити кінець всесвіту!

Shape of Dreams: Це унікальна гра, що поєднує в собі елементи екшн-роглайта і MOBA. Відправляйтеся у світ снів, редагуйте спогади героїв і створюйте свого власного чемпіона.

Schedule I: Від дрібного торговця наркотиками до ватажка - виробляйте та розповсюджуйте різноманітні наркотики по всьому похмурому місту Хайланд-Пойнт. Розширюйте свою імперію, купуючи нерухомість, підприємства, співробітників і багато іншого.

Game of Thrones: Kingsroad: Сюжетна пригодницька рольова гра, що оживляє світ Вестероса з вражаючою деталізацією і небаченими раніше масштабами

9 Kings: roguelike з будівництвом королівства, що швидко розвивається. Розвивайте свою імперію за допомогою сотень унікальних карт. Боріться в масштабних битвах із 9 королями. Зламайте гру тисячами божевільних будівель. І станьте королем королів.

PUBG: BLINDSPOT: Динамічний тактичний шутер у форматі 5 на 5 з інтенсивними реалістичними перестрілками.

The King is Watching: роглайт-стратегія, в якій ви будуєте своє королівство. Володарюйте ж силою свого погляду! Виробництво ресурсів чи розвиток військ?

Lost Skies: Ласкаво просимо в мальовничий світ розколотих островів! У Lost Skies вам належить вивчати руїни, освоювати високі технології та будувати власний повітряний корабель.

The First Berserker: Khazan: це нещадний рольовий екшен, у якому вам належить стати Казаном, великим генералом імперії Пелос, який зумів подолати саму смерть.

DARKEST DAYS: це рольова гра із зомбі-шутером, дія якої відбувається в постапокаліптичному світі, спустошеному раптовим спалахом зомбі. Досліджуйте похмурий, але захопливий відкритий світ, будуйте притулок із товаришами з виживання, ставайте сильнішими і боріться за виживання.

Tempest Rising: Командуйте різними фракціями у запеклій боротьбі за владу і ресурси в Tempest Rising - класичній стратегії в реальному часі, дія якої відбувається на Землі після ядерної війни.

Into the Dead: Our Darkest Days: Техас, 1980 рік. Місто Волтон стало жертвою епідемії зомбі. Очоліть групу тих, хто вижив, і ведіть їх з одного сховища в інше, збираючи здобич, виготовляючи спорядження і борючись, щоб вижити...