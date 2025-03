Among Us 3D: Командна робота і зрада в космосі... тепер у 3D! У цій грі для вечірок члени екіпажу працюють разом, щоб виконати завдання до того, як один або кілька самозванців уб'ють усіх на борту.

Shape of Dreams: Це унікальна гра, що поєднує в собі елементи екшн-роглайта і MOBA. Відправляйтеся у світ снів, редагуйте спогади героїв і створюйте свого власного чемпіона.

Game of Thrones: Kingsroad: Сюжетна пригодницька рольова гра, що оживляє світ Вестероса з вражаючою деталізацією і небаченими раніше масштабами

The King is Watching: роглайт-стратегія, в якій ви будуєте своє королівство. Володарюйте ж силою свого погляду! Виробництво ресурсів чи розвиток військ?

The First Berserker: Khazan: це нещадний рольовий екшен, у якому вам належить стати Казаном, великим генералом імперії Пелос, який зумів подолати саму смерть.

Into the Dead: Our Darkest Days: Техас, 1980 рік. Місто Волтон стало жертвою епідемії зомбі. Очоліть групу тих, хто вижив, і ведіть їх з одного сховища в інше, збираючи здобич, виготовляючи спорядження і борючись, щоб вижити...