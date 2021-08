Знімальна група перебралася в канадське місто Калгарі.

Зйомки серіалу за грою The Last of Us перемістилися з Форта Маклауда в Калгарі – інше канадське місто. Знімальна група каналу HBO встановлює декорації, щоб показати початок зомбі-епідемії.

Щоб перетворити Калгарі на Бостон, де і розгортається пролог гри, команда декораторів побудувала фасади будівель зі штучної цегли, передає CTV News.

У соцмережах користувачі також стали ділитися своїми фото з місць зйомки. Так один з очевидців зняв згорілий будинок, і розповів, що бачив, як в полі біля цього будинку бігли актори у гримі зомбі.

За словами прем'єр-міністра провінції Альберта Джейсона Кенні, канал HBO планує витрачати на виробництво серіалу в Канаді по $200 мільйонів на рік. Раніше повідомлялось, що на зйомки першого сезону буде витрачено понад $100 мільйонів.

Відомо, що зйомки першого сезону шоу триватимуть до 8 червня 2022 року.

Серіал The Last of Us – актори і сюжет

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на початку пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.

Джоела та Еллі зіграють Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному серіалі від HBO – "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри – голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн. Режисерські крісла займуть щонайменше п'ять постановників, серед яких Кантемір Балагов, Алі Аббасі та Ясміла Жбаніч.

Автор: Сергій Коршунов