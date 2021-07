За допомогою декорацій канал HBO перетворив канадський Форт Маклауд в американське місто Остін, де і відбуваються події з прологу гри.

Зйомки серіалу за мотивами гри The Last of Us вже повним ходом йдуть у канадському місті Форт Маклауд. Раніше про це повідомляли ЗМІ Канади, а сьогодні у Мережу потрапили нові кадри зі знімального майданчика.

Фотографіями зі зйомок поділилися користувачі Твіттера.

Судячи з кадрів, у Форт Маклауді HBO знімає пролог. На фото видно людей і техніку з написами: "Поліція Остіна". А саме в Остіні, штат Техас, починався сюжет гри - там жив головний герой Джоел зі своєю донькою Сарою.

Знімальна команда значно змінила фасади багатьох будівель і поміняла вивіски магазинів у Форт Маклауді.

Нагадаємо, що основну частину серіалу зніматимуть у Калгарі, ще одному канадському місті провінції Альберта. На виробництво всього серіалу HBO виділив понад $100 мільйонів. Знімальний процес займе 11 місяців.

The Last of Us - актори і сюжет

Екранізація розповість про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив на початку епідемії дочку. Йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.

Джоела та Еллі зіграють Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом у іншому серіалі від HBO, зокрема в "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри - голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн. Режисерські крісла займуть щонайменше п'ять постановників, серед яких Кантемір Балагов, Алі Аббасі та Ясміла Жбаніч.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов