Заради зйомок у канадському містечку замінили вивіски магазинів, і це вводить місцевих жителів в оману.

Днями стало відомо, що частина зйомок майбутньої екранізації гри The Last of Us від каналу HBO відбудеться у місті Форт Маклауд в провінції Альберта (Канада). Тут знімали такі стрічки, як "Горбата гора", "Мисливці на привидів: З того світу" та "Фарго".

Виробництво однієї серії серіалу перевищує восьмизначну суму, тобто на зйомки усіх 10 епізодів піде понад $100 мільйонів, передає CTV News.

Для канадського містечка це великі інвестиції. Повідомляється, що тільки підготовка до зйомок зайняла шість місяців. Фасади деяких магазинів були змінені. Так, наприклад, колишня аптека стала меблевим магазином. Такі зміни дуже дивують місцевих мешканців.

"Люди не розуміють, що це декорації. Вони дивляться на магазин через дорогу, і запитують: А коли він відкрився?",- розповідає менеджер однієї з аптек у Форт Маклауді.

При цьому основна частина зйомок пройде не в Форт Маклауді, а в іншому місті провінції Альберта – Калгарі.

Очікується, що зйомки триватимуть до 8 червня 2022 року. Коли саме відбудеться прем'єра дебютного сезону шоу - невідомо.

The Last of Us - сюжет і актори

Екранізація розповість про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс, що перетворює людей на зомбі.

У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив на початку епідемії дочку. Йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.

Джоела та Еллі зіграють Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом у іншому серіалі від HBO, зокрема в "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри - голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн. Режисерські крісла займуть щонайменше п'ять постановників, серед яких Кантемір Балагов, Алі Аббасі та Ясміла Жбаніч.

Автор: Сергій Коршунов