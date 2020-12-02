Причин болю в очах є багато - деякі очевидні відразу, а частину може діагностувати лише офтальмолог

З проблемою болю в очах стикаються практично всі сучасні люди. Появі цих неприємних відчуттів сприяє спосіб життя та ритм сучасної людини. Вплив має також і агресивне середовище: слизова оболонка ока перебуває в постійному контакті з великою кількістю бактерій, мікроорганізмів, які регулярно осідають на поверхню очного яблука.

Причин, через які можна довго мучитися від болю в очах, є безліч. Деякі очевидні відразу, а частину може діагностувати лише офтальмолог.

Причини болю в очах

Інфекції

Сльозоточивість і біль в очах дуже часто викликана різними інфекціями. Запальний процес зазвичай починається з одного ока, а в разі відсутності необхідного лікування переходить і на друге око. При цьому можливі й гнійні виділення з очей.

Читайте такожБіль у вусі: причини, як позбутися та коли звертатися до лікаряТравми очей

Навіть незначна травма може стати причиною болю в очах. Тому слід негайно звернутися до лікаря, щоб уникнути серйозних посттравматичних ускладнень. У випадку ж, якщо в очі потрапили хімічні речовини, необхідно одразу добре промити очі проточною водою.

Алергічна реакція

Біль в очах, почервоніння, сльози, нежить, сильний очний свербіж – усе це може спричинити звичайний алергічний напад. Як наслідок може розвинутися алергічний кон'юнктивіт. У такому разі лікар, ймовірно, призначить відповідне лікування або більш комплексне обстеження.

Контактні лінзи

При користуванні контактними лінзами у людини також з'являються болі і "сльозливість" очей. Зазвичай так буває з таких причин: через неправильно підібрані лінзи чи недостатній догляд за ними або ж у разі відторгнення їх організмом людини.

Болі від перенапруги

Такі болі виникають у результаті постійної напруги очей. Так, значне навантаження на очі дає перегляд телевізора, читання, робота за комп'ютером. І чим довше людина витрачає на це часу, тим більше болять очі. Тому потрібно дотримуватися зорового режиму й робити гімнастику для очей.

Чому болять очі: основні захворювання

Є чимало очних захворювань, найбільш поширеними є такі:

кон'юнктивіт - запальний процес, через який виникає відчуття піску в очах. Також вони червоніють та з'являються виділення;

блефарит - запалення країв повік у разі попадання кліщів, грибків або бактерій;

ерозія рогівки - травма або пошкодження рогівки внаслідок потрапляння стороннього предмета або механічному тиску на око;

кератит - запалення рогівки через бактеріальну або вірусну інфекцію. Виникає, якщо погано очищати контактні лінзи або не знімати їх на ніч;

глаукома - підвищений очний тиск через скупчення рідини в ділянці ока. Якщо її не лікувати, можна втратити зір;

ірит або увеїт - запалення райдужної оболонки або судинної оболонки очного яблука. Біль поєднується з почервонінням ока і погіршенням зору;

неврит зорового нерва - запалення нерва, який зв'язує очі з мозком. Причиною запалення може бути розсіяний склероз. Біль супроводжується зниженням гостроти зору і дискомфортом під час руху очей з лівого боку праворуч;

синусит - запалення слизової оболонки навколоносових пазух;

ячмінь - запалення повіки в результаті занесення інфекції в сальну залозу або волосяний фолікул;

синдром сухого ока - відчуття сухості та печіння через недостатнє вироблення слізної рідини;

мігрень - біль позаду очей і в будь-якій ділянці голови, що накочує хвилями. Зазвичай минає після припинення нападу.

Лікування очей

Лікування очних захворювань залежить безпосередньо від діагнозу, поставленого лікарем-офтальмологом.

Так, якщо біль в очах викликана запальним захворюванням, то лікування проводять, використовуючи протизапальні мазі й краплі, антибіотики та противірусні препарати. При серйозних захворюваннях (глаукомі) може знадобитися операція.

Біль, спричинена стороннім тілом, зникає після видалення цього предмета.

Синдром сухого ока лікують зволожуючими краплями.

Якщо очі болять через перевтому або перенапруження, то варто добре відпочити.

Аби позбутися болю в ділянці очей, викликаного мігренню або захворюваннями серцево-судинної системи, потрібно вилікувати основне захворювання.

Профілактика болю в очах

Важливо стежити за здоров'ям очей і намагатися зробити все, щоб запобігти хворобі. А профілактика очних захворювань є найпростішим шляхом до здоров’я очей. Тому потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

дотримуватися правил гігієни зору;

зміцнювати очні м'язи, робити гімнастику для очей;

часто мити руки і не чіпати очі брудними руками;

регулярно відвідувати офтальмолога;

зміцнювати імунітет;

носити захисні окуляри на будівництві, в запорошених приміщеннях і при роботі з хімікатами.

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Автор: УНІАН