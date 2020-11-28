Яєчники - це парні залози, розташовані по обидва боки від матки. Саме вони виробляють жіночі статеві гормони, від яких залежить місячний цикл і розвиток вторинних статевих ознак. Також вони виробляють яйцеклітини, які потрібні для розвитку ембріона.
Чому болять яєчники: основні причини
1. Овуляція і менструація
Овуляція - це процес дозрівання яйцеклітини і її виходу з яєчника в черевну порожнину. Як правило, вона відбувається на 14 день після початку менструації. У більшості жінок овуляція проходить безболісно, проте деякі можуть зіткнутися з болями в яєчниках. Біль може тривати 2-3 години, але деякі жінки скаржаться на хворобливі відчуття кілька днів.
Менструація також може супроводжуватися болем в яєчниках. Характер болю - крутний, колючий, ниючий. Бувають випадки, коли до кінця місячних у жінки відкривається блювота. Зняти біль в яєчниках під час місячних можна за допомогою різних препаратів (наприклад, Таміпул). Якщо такий симптом викликає сильний дискомфорт - слід звернутися до гінеколога.
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Біль в яєчниках під час овуляції може відчуватися на одній або обох сторонах тіла і іноді супроводжується нудотою, кровотечею або рясними виділеннями з піхви. Якщо такий біль турбує вас - попросіть гінеколога виписати протизаплідний засіб, який запобігає овуляції.
2. Запалення в органах таза
Запалення викликається інфекціями, які вражають матку, яєчники або фаллопієві труби. Запалення також може вразити самі яєчники. Його причиною можуть бути ІПСШ, переохолодження, гінекологічне втручання і т. д.
Запалення тазових органів може мати такі симптоми: біль в яєчниках, хворобливе сечовипускання, виділення з піхви, лихоманка, слабкість. Лікування призначає гінеколог.
3. Кіста яєчника
Іноді дозріла яйцеклітина не виходить з яєчника, а залишається в ньому - тоді утворюється кіста. У більшості випадків кіста проходить сама по собі, проте іноді вона може розірватися, що призводить до серйозних наслідків.
Кісту яєчника можна визначити за такими симптомами:
- нерегулярні місячні;
- хворобливі відчуття при статевому акті;
- регулярна нудота;
- відраза до їжі.
Для діагностики кісти потрібно провести УЗД органів черевної порожнини.
4. Новоутворення в яєчниках
Крім кісти, в яєчниках також можуть з'являтися пухлини. Мова не тільки про рак: новоутворення в яєчниках бувають і доброякісними. Наступні симптоми можуть свідчити про наявність новоутворень в яєчниках:
- розпираюче відчуття внизу живота;
- часте сечовипускання;
- втрата ваги;
- втрата апетиту і швидке насичення їжею.
При наявності подібних симптомів зверніться до гінеколога. Лікар призначить аналізи крові і сечі і обстеження МРТ, після чого випише лікування.
5. Ендометріоз
Ендометріоз виникає, коли тканина стінки матки починає поширюватися на інші органи. Іноді ендометріоз зачіпає яєчники і викликає їх запалення. Запідозрити ендометріоз за такими симптомами:
- біль в одному або двох яєчниках;
- збільшення органу в розмірах;
- затяжні і хворобливі місячні;
- біль під час статевого акту і при дефекації.
6. Біль в інших органах
Визначити місце болю самостійно складно. Іноді жінки приймають біль в інших органах за яєчники. Найчастіше хворобливі відчуття в яєчниках плутають з болем в нирках, апендициті, органах сечовивідних шляхів. Справжню причину болю може виявити тільки лікар.
Коли звертатися до лікаря при болю в яєчниках
Біль в яєчниках в будь-якому випадку вимагає звернення до гінеколога. Хворобливі відчуття в області яєчників можуть бути симптомом серйозного захворювання, яке не пройде без лікування.
Відвідати лікаря якомога швидше потрібно в таких випадках:
- біль раптовий і сильний;
- біль супроводжується нудотою або блювотою;
- ви відчуваєте слабкість, запаморочення або липкий холодний піт;
- відкрилася кровотеча, не пов'язана з менструацією;
- сечовипускання з кров'ю;
- температура тіла підвищується до 38 °C і вище.
Спеціаліст може призначити УЗД або МРТ, аналізи крові і сечі, комп'ютерну томографію.
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