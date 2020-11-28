Біль в яєчниках може бути причиною серйозного захворювання.

Яєчники - це парні залози, розташовані по обидва боки від матки. Саме вони виробляють жіночі статеві гормони, від яких залежить місячний цикл і розвиток вторинних статевих ознак. Також вони виробляють яйцеклітини, які потрібні для розвитку ембріона.

Чому болять яєчники: основні причини

1. Овуляція і менструація

Овуляція - це процес дозрівання яйцеклітини і її виходу з яєчника в черевну порожнину. Як правило, вона відбувається на 14 день після початку менструації. У більшості жінок овуляція проходить безболісно, проте деякі можуть зіткнутися з болями в яєчниках. Біль може тривати 2-3 години, але деякі жінки скаржаться на хворобливі відчуття кілька днів.

Менструація також може супроводжуватися болем в яєчниках. Характер болю - крутний, колючий, ниючий. Бувають випадки, коли до кінця місячних у жінки відкривається блювота. Зняти біль в яєчниках під час місячних можна за допомогою різних препаратів (наприклад, Таміпул). Якщо такий симптом викликає сильний дискомфорт - слід звернутися до гінеколога.

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Біль в яєчниках під час овуляції може відчуватися на одній або обох сторонах тіла і іноді супроводжується нудотою, кровотечею або рясними виділеннями з піхви. Якщо такий біль турбує вас - попросіть гінеколога виписати протизаплідний засіб, який запобігає овуляції.

2. Запалення в органах таза

Запалення викликається інфекціями, які вражають матку, яєчники або фаллопієві труби. Запалення також може вразити самі яєчники. Його причиною можуть бути ІПСШ, переохолодження, гінекологічне втручання і т. д.

Запалення тазових органів може мати такі симптоми: біль в яєчниках, хворобливе сечовипускання, виділення з піхви, лихоманка, слабкість. Лікування призначає гінеколог.

3. Кіста яєчника

Іноді дозріла яйцеклітина не виходить з яєчника, а залишається в ньому - тоді утворюється кіста. У більшості випадків кіста проходить сама по собі, проте іноді вона може розірватися, що призводить до серйозних наслідків.

Кісту яєчника можна визначити за такими симптомами:

нерегулярні місячні;

хворобливі відчуття при статевому акті;

регулярна нудота;

відраза до їжі.

Для діагностики кісти потрібно провести УЗД органів черевної порожнини.

4. Новоутворення в яєчниках

Крім кісти, в яєчниках також можуть з'являтися пухлини. Мова не тільки про рак: новоутворення в яєчниках бувають і доброякісними. Наступні симптоми можуть свідчити про наявність новоутворень в яєчниках:

розпираюче відчуття внизу живота;

часте сечовипускання;

втрата ваги;

втрата апетиту і швидке насичення їжею.

При наявності подібних симптомів зверніться до гінеколога. Лікар призначить аналізи крові і сечі і обстеження МРТ, після чого випише лікування.

5. Ендометріоз

Ендометріоз виникає, коли тканина стінки матки починає поширюватися на інші органи. Іноді ендометріоз зачіпає яєчники і викликає їх запалення. Запідозрити ендометріоз за такими симптомами:

біль в одному або двох яєчниках;

збільшення органу в розмірах;

затяжні і хворобливі місячні;

біль під час статевого акту і при дефекації.

6. Біль в інших органах

Визначити місце болю самостійно складно. Іноді жінки приймають біль в інших органах за яєчники. Найчастіше хворобливі відчуття в яєчниках плутають з болем в нирках, апендициті, органах сечовивідних шляхів. Справжню причину болю може виявити тільки лікар.

Коли звертатися до лікаря при болю в яєчниках

Біль в яєчниках в будь-якому випадку вимагає звернення до гінеколога. Хворобливі відчуття в області яєчників можуть бути симптомом серйозного захворювання, яке не пройде без лікування.

Відвідати лікаря якомога швидше потрібно в таких випадках:

біль раптовий і сильний;

біль супроводжується нудотою або блювотою;

ви відчуваєте слабкість, запаморочення або липкий холодний піт;

відкрилася кровотеча, не пов'язана з менструацією;

сечовипускання з кров'ю;

температура тіла підвищується до 38 °C і вище.

Спеціаліст може призначити УЗД або МРТ, аналізи крові і сечі, комп'ютерну томографію.

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Автор: Катерина Пулатова