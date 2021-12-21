У столиці повний курс вакцинації пройшли вже 70% дорослого населення.

Київ уже виконав ціль Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2022 рік та національний план з вакцинації проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова.

Вона нагадала, що ВООЗ рекомендує країнам до кінця цього року вакцинувати обома дозами 40% дорослого населення, а до середини наступного - 70%.

"Київ уже виконав другу ціль ВООЗ на 2022 рік для дорослого населення - повністю вакциновано 70% дорослих. Також тут виконано національний план з вакцинації, яким передбачено до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення", - розповіла Кузьмінова.

За даними KSE, Київ, а також Київська та Полтавська області залишаються лідерами за рівнем вакцинації в Україні. Так, на Київщині повний курс вакцинації пройшли 52% населення, першою дозою щепили 57%, на Полтавщині ці показники становлять 48% та 54% відповідно.

Читайте такожУ МОЗ назвали області, які не виконують умови виходу із "червоної" зониВодночас антилідерами за рівнем вакцинації є Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області. Зокрема, в Івано-Франківській області першою дозою щеплено лише 36% населення, а обома - 31%, у Чернівецькій - 36% та 33% відповідно, в Закарпатській - 31% та 24% відповідно.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 20 грудня виявили 6029 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 180 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 1061 особу; зафіксовано 346 летальних випадків; одужали 18850 осіб. За добу проведено 71319 тестувань.

За оцінками KSE, Україна увійде у 2022 рік із меншим рівнем захворюваності, ніж входила у 2021 рік.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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