До складу груп увійшли фахівці МВС, МОЗ, Мінрегіону та Держпродспоживслужби.

Моніторингові групи, які будуть перевіряти ситуацію на місцях щодо реагування на поточні проблеми та виклики, пов’язані з пандемією COVID-19, відновлять роботу вже з 1 листопада.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує його прес-служба.

"Посилення заходів епідемічної безпеки та пришвидшення темпів вакцинації в регіонах — першочергові завдання у боротьбі з пандемією. На минулому засіданні комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення відновити роботу групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19. Вже першого листопада представники групи працюватимуть в регіонах — паралельно на сході, півдні, заході та півночі. Контроль будуть здійснювати по двох основних напрямах — стан медичної сфери в регіоні, організація й виконання протиепідемічних заходів. Ми маємо торішній досвід такої роботи, тож зараз вона має бути ще більш ефективною", — наголосив він.

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До складу груп увійшли фахівці Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Мінрегіону та Держпродспоживслужби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про перехід до "червоної зони" Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко