Зараз у Моршині 27 хворих на коронавірус.

У місті Моршині на Львівщині, в якому майже 75 % населення вакцинували проти COVID-19, до лікарні з коронавірусом потрапила одна людина.

Про це повідомив мер міста Руслан Ільницький, пише "Суспільне".

Він розповів, що зараз у місті 27 хворих, 26 із них лікуються вдома, а госпіталізона жінка не була вакцинована.

"На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", - сказала лікар міської лікарні Оксана Бариш.

Вона також додала, що люди приходять на щеплення щодня: там однією дозою щеплені 75% жителів, а двома - 74%.

Повідомляється, що у сусідньому від Моршина Стебнику щепилися від коронавірусу тільки більше 3% людей. Там у розрахованій на 150 людей лікарні для хворих на коронавірус, вже госпіталізовані 158 людей.

"У реанімації в нас сьогодні знаходиться 18 пацієнтів, у вкрай важкому стані, двоє з них на апаратах штучної вентиляції легень", – розповіла директор місцевої лікарні Наталія Стецик.

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Як повідомляв УНІАН, донедавна на Львівщині у курортному містечку Моршин, який навесні взяв участь в експерименті Міністерства охорони здоров’я з масової вакцинації, не було жодного госпіталізованого пацієнта із коронавірусом.

Справа у тому, що там 16 квітня запустили пілотний проект Міністерства охорони здоров’я України з масової вакцинації містян від COVID-19 для вироблення колективного імунітету.

У серпні МОЗ повідомило, що в Моршині з червня не було нових випадків COVID - там на той момент вакцинували 66% дорослого населення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давигора