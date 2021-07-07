Інші медзаклади залишаються в резерві.

В Одесі у зв'язку зі зменшенням числа захворілих на COVID-19 скоротили кількість опорних лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу заявив в.о. директора Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян.

За його словами, раніше пацієнтів з COVID-19 приймали сім опорних лікарень, але зараз роль опорних стаціонарів в місті виконують три лікарні. Це Одеська міська клінічна інфекційна лікарня, міська лікарня №5 і дитяча міська клінічна лікарня №3.

Як зазначив чиновник, інфекційна лікарня повністю перепрофільована на 380 ліжок для госпіталізації пацієнтів з підозрою і діагнозом COVID-19, в тому числі 12 ліжок реанімації. Для збільшення числа реанімаційних ліжок та покращення умов перебування пацієнтів в червні розпочато ремонт дитячого корпусу цієї лікарні, що дозволить розгорнути ще 60 реанімаційних ліжок.

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Також повністю під COVID-19 перепрофільована лікарня №5, де розгорнуто 270 ліжок, в тому числі 24 реанімаційних. Централізованою подачею кисню забезпечені 223 ліжко-місця - 82,5%.

Дитяча лікарня №3 розрахована на 175 ліжок, під лікування пацієнтів з COVID-19 перепрофільовані 120 місць, реанімаційних - 24.

"Міські лікарні №1, №8, №10 та пологовий будинок №2, які до червня були в числі опорних стаціонарів щодо COVID-19, у даний час перебувають в резерві на випадок погіршення епідситуації", - сказав Нікогосян.

Станом на 7 липня в стаціонарах Одеси перебуває 154 пацієнти з підозрою і діагнозом COVID-19.

За словами віце-мера Світлани Бедреги, станом на 6 липня в Одесі зроблено 55 тис. 399 щеплень від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали 42 тис. 928 одеситів, повний курс вакцинації пройшли близько 12,5 тис. осіб.

"У червні ситуація з COVID-19 в Одесі стабілізувалася. Однак за останній тиждень захворіли 124 одесити, що в півтора рази більше, ніж за попередній тиждень. Це небагато в масштабах міста в абсолютних цифрах. Однак дана тенденція повинна змусити кожного замислитися про свою безпеку, здоров'я своїх рідних, близьких, колег і якнайшвидше пройти вакцинацію", - підкреслила Бедрега.

За останню добу зареєстровано 26 інфікованих коронавірусом одеситів. В цілому з початку епідемії в Одесі COVID-19 захворіли 65 тис. 782 людини.

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Автор: Лариса Козова