Не будуть вакцинуватися 60,2%.

Тільки чверть українців (24,1%) стверджують, що вони будуть вакцинуватися від COVID-19, якщо буде така можливість.

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Про це йдеться в оприлюднених результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Не будуть вакцинуватися 60,2% опитаних, а 15,7% - не змогли відповісти на запитання.

Довідка. Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки з 23 лютого до 1 березня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів зі 86 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на його використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Володимиру Зеленському. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Павло Степанець