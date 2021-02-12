Саме жінки більше надають перевагу бути коханими.

43% опитаних українців важливіше бути коханими, ще 38% - кохати самим.

Про це свідчать результати опитування щодо ставлення українців до Дня закоханих, проведеного 6-8 лютого 2021 року, соціологічною групою "Рейтинг".

Для молоді, чоловіків, а також людям, що перебувають у стосунках менше 3-х років важливіше кохати самим. Натомість жінки більше надають перевагу бути коханими.

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Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, 14 лютого у світі традиційно відзначають День усіх закоханих - День святого Валентина.

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Автор: УНІАН