Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження лише посилили потребу людства у взаємовідносинах і комунікаціях. Якщо за останній рік ви втратили зв'язок з хорошими друзями або розійшлися, можливо, настав час попрацювати над образами і непорозуміннями.
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Як пише CNN, є п'ять способів відновити дружбу - або залишити її позаду, якщо вона токсична.
- Подумайте і запишіть приємне
Перш ніж зіткнутися з важкою розмовою, зробіть паузу і подумайте.
«Подумайте про конкретний момент, коли ця дружба принесла вам радість або хвилювання», - рекомендував автор книги «Дружба в епоху самотності» Адам Смайлі Посволскі.
Автор запропонував на тлі цього спогаду записувати те, що вам подобається в другові. Він також закликав поділитися цим списком зі своїм другом.
І незалежно від того яким буде результат, позитивний настрій все одно залишиться.
- Виберіть інший спосіб спілкування
Щоб відновити відносини не обов'язково відразу бачитися особисто, можна вибрати інші засоби комунікації. Наприклад, електронна пошта може бути відмінним способом для спілкування - доречним буде написати лист або відправити кому-небудь книгу, яка, на вашу думку, сподобається.
- Зачекайте і спробуйте ще раз
Деяким людям потрібен час, щоб «охолонути» для вирішення конфліктів, тому вам, можливо, доведеться поставити дружбу на паузу, перш ніж спробувати все налагодити.
Маріса Франко, психолог і експерт по дружбі з Вашингтона, зазначила, що дружнім відносинам може знадобитися час, щоб повернутися в нормальний постконфліктний період.
Франко рекомендувала взяти на озброєння чесність і просто сказати, то що відчуваєте. Також важливо пам'ятати, що ви маєте право зробити все що в ваших силах, але якщо друга сторона не хоче рухатися назустріч, то ви можете просто відпустити ситуацію і пишатися собою за чесність.
- Погляньте на все по-новому
Одна з проблем довгих дружніх відносин - це коли ми зациклюємося на уявленні про те, якими були раніше відносини. Реальність така, що ми всі змінюємося, потрібно вміти приймати нові обставини і пріоритети.
Якщо ви намагалися налагодити дружбу і не відчуваєте, що все може повернутися до того стану, в якому ви були до конфлікту, психолог порадив подумати, чи можете ви залишатися друзями і далі не створюючи напруги.
Не всяка дружба триває все життя, і це нормально.
- Точка неповернення
Іноді дружбу може підкосити не просто непорозуміння, бувають проблеми набагато глибше. Попри те, що конфлікт - це можливість змінити і поліпшити дружбу, не забувайте і про ті ситуації, коли дружні відносини є більше руйнівними ніж надихаючими.
Наприклад, друг не підтримував вас, виявляв неуважність, або будь-яким іншим способом викликав у вас почуття виснаження. Такі відносини краще закінчити, замість того, щоб виправляти.
Оцінка балансу шкоди і користі має вирішальне значення. Наука дружби показує, що токсичні відносини шкідливі для нашого здоров'я.
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