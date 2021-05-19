Якщо ви намагалися налагодити дружбу і не відчуваєте, що все може повернутися до того стану, в якому ви були до конфлікту, психолог порадив подумати, чи можете ви залишатися друзями і далі не створюючи напруги.

Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження лише посилили потребу людства у взаємовідносинах і комунікаціях. Якщо за останній рік ви втратили зв'язок з хорошими друзями або розійшлися, можливо, настав час попрацювати над образами і непорозуміннями.

Читайте такожЕксперти назвали 7 правил, як займатися сексом, щоб не зруйнувати дружбу (18+)

Як пише CNN, є п'ять способів відновити дружбу - або залишити її позаду, якщо вона токсична.

Подумайте і запишіть приємне

Перш ніж зіткнутися з важкою розмовою, зробіть паузу і подумайте.

«Подумайте про конкретний момент, коли ця дружба принесла вам радість або хвилювання», - рекомендував автор книги «Дружба в епоху самотності» Адам Смайлі Посволскі.

Автор запропонував на тлі цього спогаду записувати те, що вам подобається в другові. Він також закликав поділитися цим списком зі своїм другом.

І незалежно від того яким буде результат, позитивний настрій все одно залишиться.

Виберіть інший спосіб спілкування

Щоб відновити відносини не обов'язково відразу бачитися особисто, можна вибрати інші засоби комунікації. Наприклад, електронна пошта може бути відмінним способом для спілкування - доречним буде написати лист або відправити кому-небудь книгу, яка, на вашу думку, сподобається.

Зачекайте і спробуйте ще раз

Деяким людям потрібен час, щоб «охолонути» для вирішення конфліктів, тому вам, можливо, доведеться поставити дружбу на паузу, перш ніж спробувати все налагодити.

Маріса Франко, психолог і експерт по дружбі з Вашингтона, зазначила, що дружнім відносинам може знадобитися час, щоб повернутися в нормальний постконфліктний період.

Франко рекомендувала взяти на озброєння чесність і просто сказати, то що відчуваєте. Також важливо пам'ятати, що ви маєте право зробити все що в ваших силах, але якщо друга сторона не хоче рухатися назустріч, то ви можете просто відпустити ситуацію і пишатися собою за чесність.

Погляньте на все по-новому

Одна з проблем довгих дружніх відносин - це коли ми зациклюємося на уявленні про те, якими були раніше відносини. Реальність така, що ми всі змінюємося, потрібно вміти приймати нові обставини і пріоритети.

Якщо ви намагалися налагодити дружбу і не відчуваєте, що все може повернутися до того стану, в якому ви були до конфлікту, психолог порадив подумати, чи можете ви залишатися друзями і далі не створюючи напруги.

Не всяка дружба триває все життя, і це нормально.

Точка неповернення

Іноді дружбу може підкосити не просто непорозуміння, бувають проблеми набагато глибше. Попри те, що конфлікт - це можливість змінити і поліпшити дружбу, не забувайте і про ті ситуації, коли дружні відносини є більше руйнівними ніж надихаючими.

Наприклад, друг не підтримував вас, виявляв неуважність, або будь-яким іншим способом викликав у вас почуття виснаження. Такі відносини краще закінчити, замість того, щоб виправляти.

Оцінка балансу шкоди і користі має вирішальне значення. Наука дружби показує, що токсичні відносини шкідливі для нашого здоров'я.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко