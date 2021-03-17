Конституція Японії визначає шлюб як союз між обома статями. Суд Саппоро постановив, що така норма позбавляє одностатеві подружжя рівності, яку гарантує Конституція.

У Японії суд у місті Саппоро визнав, що юридичне невизнання одностатевих шлюбів порушує Конституцію.

Про це передає BBC.

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Конституція Японії визначає шлюб як союз між обома статями. Суд Саппоро постановив, що така норма позбавляє одностатеві подружжя рівності, яку гарантує Конституція.

Розгляд справи почався після того, як декілька одностатевих пар подали п'ять позовів у різні суди Японії. Вони заявили, що їхні права на рівність і свободу шлюбу, закріплені у Конституції, порушили через заборону одностатевих одружень.

Пари вимагають від держави відшкодувати їм моральні збитки, а також легалізувати одностатеві шлюби. Водночас суд Саппоро відхилив вимогу про компенсацію в один мільйон ієн (9000 доларів), але визнав, що заборона одружуватися є неконституційною.

Ще залишаються чотири позови, які мають розглянути суди. Вважається, що рішення суду Саппоро вплине на майбутні рішення. Навіть якщо вони теж визнають заборону на одностатеві шлюби неконституційною, це не означає, що відбудеться легалізація таких шлюбів.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа заявляв, що змінювати Конституцію щодо прав подружжя необхідно «з особливою обережністю».

Конституцію країни ухвалили після Другої світової війни у 1947 році, у ній шлюб укладається за взаємною згодою обох статей. Уряд каже, що це означає, що одностатеві шлюби в той час «не передбачалися».

Проте адвокати позивачів заявили, що це формулювання насправді стосувалося запобігання примусових шлюбів, і що в Конституції немає норм, що прямо забороняють одностатеві шлюби.

Зазначимо, одностатеві стосунки були криміналізовані в Японії у 1972-1880 роках. Потім у країні ухвалили кримінальний кодекс, у якому вказаний вік згоди на секс, але немає заборони на одностатеві стосунки. Мінімальний вік згоди — 13 років, але у префектурах та муніципалітетах також є власні закони, що регулюють статеві відносини.

ЛГБТ-пари не можуть одружуватися, проте деякі міста пропонують символічні свідоцтва про партнерство. Також одностатеві пари не можуть усиновлювати дітей. У 2017 році Осака стала перший японським містом, де ЛГБТ-парам дозволили бути прийомними батьками.

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Автор: Вікторія Гордієнко