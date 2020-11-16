Серед найкорисніших продуктів - апельсин. Це відмінне джерело вітаміну С, який допомагає поліпшити рухливість, кількість і морфологію сперматозоїдів.

Щастя батьківства залежить від такого параметра, як якість сперматозоїдів. Для її підвищення чоловікам і потрібно налягати на ці продукти.

Читайте такожЛікар розказала, які хвороби лікує сексГарбузове насіння. Дуже багате цинком, який є важливим мінералом для вироблення сперматозоїдів. Дослідження пов'язують дефіцит цинку з низьким рівнем тестостерону і підвищеним ризиком чоловічого безпліддя.

Темний шоколад. Є багатим джерелом амінокислоти L-аргініну, яка, як було доведено, подвоює обсяг сперматозоїдів. Чим темніший шоколад, тим краще.

Гранатовий сік. Багатий антиоксидантами, які можуть поліпшити якість сперматозоїдів. На думку вчених, вживання гранатового соку також може поліпшити сексуальну активність і зменшити еректильну дисфункцію у чоловіків, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

Темні листові овочі. Шпинат, салат, брюссельська капуста та спаржа багаті фолієвою кислотою (також відома як вітамін В), що допомагає виробляти здорові сперматозоїди.

Апельсин. Відмінне джерело вітаміну С, який, як було доведено, допомагає поліпшити рухливість, кількість і морфологію сперматозоїдів. Іншими багатими джерелами вітаміну С вважаються помідори, брокколі, брюссельська і білокачанна капуста.

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Автор: УНІАН