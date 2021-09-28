Фліртувати точно корисно, тому що це гра, а гра – це одна з психологічних потреб людини. Але чи не є флірт зрадою? Давайте послухаємо думку психолога.

Більшість жінок вважає, що легкий флірт з колегою, другом чи сусідом - дріб’язкова забава, яка ніяк не впливає на стосунки з коханою людиною.

Проте психолог Мелані Шилінг думає інакше. За словами експерта, флірт або мікро-зрада - це серія, на перший погляд, незначних дій, які вказують на те, що людина емоційно або фізично зосереджена на когось хто поза межами постійних серйозних відносин, пише Edinstvennaya.

Так от, ти займаєшся мікро-зрадами, якщо:

Таємно фліртуєш з іншою людиною в соціальних мережах

Розповідаєш сторонній людині приватні жарти вашої пари

Заграєш наживо з іншою людиною заради розваги

У тебе в телефоні записаний номер іншого чоловіка під кодовим жіночим ім’ям

Психолог вважає будь-який хоч і легкий контакт з іншим чоловіком мікро-зрадою стосовно постійного партнера, розвиваючи популярну думку про те, що дружби між чоловіком і жінкою не може бути в принципі.

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"Проблема в тому, що будь-який флірт не так нешкідливий, як здається. Фліртуючи людина не просто розважається. Вона грає в висічення маленьких іскор, які рано чи пізно можуть розпалити справжній вогонь – і загасити його буде вже складно", - наголошує експерт.

Людям в стосунках варто порівняти власні визначення "що таке флірт" і яким він має бути, щоб не вважався зрадою. Домовтеся і поважайте цю домовленість, тоді флірт не буде проблемою ні для кого.

Нагадаємо, як писав УНІАН, британський психотерапевт назвав три кроки, які варто зробити, якщо ви підозрюєте партнера у зраді. Як стверджує експерт, це буде не просто, але ці спроби допоможуть зберегти стосунки.

Довідка УНІАН. Флірт – це гра. Коли двоє людей, які симпатизують одне одному (або ж на першому етапі лише один з учасників), починається взаємодія, яка демонструє зацікавленість та водночас нікого ні до чого не зобов’язує.

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Автор: Віолетта Орлова