Британський стартап Killing Kittens, що спеціалізується на організації оргій, оголосив про створення «першої в світі соціальної мережі для сексу».
Додаток запущено на честь 15-річчя компанії, пише Daily Star.
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За словами гендиректора Killing Kittens Емми Сейл (Emma Sayle), новий сервіс дозволить користувачам насолоджуватися оргіями в епоху соціального дистанціювання.
"Нарешті ми створили світову спільноту для сексуально розкутих! У нас є Facebook для друзів, LinkedIn для бізнесу, а Killing Kittens - перша в світі соціальна мережа для сексу", - заявила Сейл.
Зазначається, що розробкою програми займалися виключно програмісти жіночої статі. Вони описали сервіс як "оргію у вашій кишені", оскільки він дозволяє вступати в інтимний зв'язок кільком людям через онлайн одночасно.
За словами розробників, кожен новий користувач проходить перевірку модераторів, щоб всі учасники процесу були в максимальній безпеці. Додаток захищений від запису екрану і захоплення відео, а також від збереження конфіденційної інформації інших користувачів.
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