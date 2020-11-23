Підкреслюється, що сервіс розробляли тільки жінки.

Британський стартап Killing Kittens, що спеціалізується на організації оргій, оголосив про створення «першої в світі соціальної мережі для сексу».

Додаток запущено на честь 15-річчя компанії, пише Daily Star.

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За словами гендиректора Killing Kittens Емми Сейл (Emma Sayle), новий сервіс дозволить користувачам насолоджуватися оргіями в епоху соціального дистанціювання.

"Нарешті ми створили світову спільноту для сексуально розкутих! У нас є Facebook для друзів, LinkedIn для бізнесу, а Killing Kittens - перша в світі соціальна мережа для сексу", - заявила Сейл.

Зазначається, що розробкою програми займалися виключно програмісти жіночої статі. Вони описали сервіс як "оргію у вашій кишені", оскільки він дозволяє вступати в інтимний зв'язок кільком людям через онлайн одночасно.

За словами розробників, кожен новий користувач проходить перевірку модераторів, щоб всі учасники процесу були в максимальній безпеці. Додаток захищений від запису екрану і захоплення відео, а також від збереження конфіденційної інформації інших користувачів.

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Автор: УНІАН