Новина про погіршення стану Кадирова з'явилася в момент вразливості Кремля, - Politico

Поки що точно невідомо, чи дійсно цього разу стан Рамзана Кадирова дуже поганий.

Рамзан Кадиров - чеченський силовик, відомий своїм поєднанням безжальних репресій і показової бравади в соціальних мережах. Видання Politico пише, посилаючись на дані української розвідки, що він страждає на ниркову недостатність.

Видання зазначає, що якщо інформація про погіршення його стану здоров'я відповідає дійсності, тоді його стан підвищує ймовірність відновлення нестабільності в регіоні, який тривалий час утримувався під контролем за допомогою грубої сили.

Додається, що це може статися в той момент, коли війна російського президента Володимира Путіна проти України вступає в п'ятий рік.

В статті зазначається, що про те, що 49-річний Кадиров нібито на межі смерті, вже повідомлялося, але потім він з'являвся на публіці, іноді виглядаючи хворим, але все ще дуже живим.

Водночас, видання зазначає, що є підстави для пильної уваги за станом здоров'я Кадирова, оскільки Чечня стала полігоном для раннього застосування Путіним переважної військової сили з метою усунення опонентів і встановлення лояльного представника.

В публікації підкреслюється, що правління Кадирова ґрунтується на глибоко особистому пакті з Кремлем, який діє поза межами офіційного законодавства та нагляду.

Тому те, що відбудеться після нього, стане випробуванням для цієї домовленості в момент незвичайного напруження для Москви.

Видання розповіло, що захоплення Путіна Чечнею бере свій початок у 1999 році. Тоді він щойно обійнявши посаду виконуючого обов'язки прем'єр-міністра, пообіцяв розшукати тих, кого він звинувачував у серії вибухів у житлових будинках Москви.

Окрім цього, російський диктатор заявив, що "терористів" очікує переслідування "навіть у вигрібній ямі".

Зазначається, що подальша військова кампанія, відома як Друга чеченська війна, перетворила маловідомого, блідого колишнього главу КДБ на загальновідому особистість. Це забезпечило йому перемогу на наступних президентських виборах.

Видання поділилося, що у повороті, гідному "Гри престолів", Путін змінив баланс жорстокого конфлікту, уклавши угоду з батьком Рамзана Кадирова, Ахматом Кадировим, колишнім лідером повстанців. Коли Ахмат був убитий у 2004 році, Рамзан успадкував угоду: влада в обмін на абсолютну лояльність.

В статті йдеться, що жорстокість Путіна в Україні, що полягає в бомбардуванні Москвою цивільних об'єктів та катуванні військовополонених під приводом цільової військової операції, багато в чому нагадує ранню кампанію в Чечні.

Видання зазначило, що бійці Кадирова не виправдали своєї страхітливої репутації. Восени 2022 року вони мало що зробили, щоб зупинити українську контрнаступальну операцію. Згодом вони також виявилися неефективними під час сміливого вторгнення України в російську Курську область.

В публікації згадується, що в грудні минулого року, відповідаючи на питання журналістів, Кадиров визнав, що має певні проблеми зі здоров'ям. Він заявив, що іноді страждає "від нервових зривів", які пов'язані з турботою про чеченських бійців, які воюють в Україні.

Примітно, що тоді Кадиров підтвердив намір знову балотуватися на посаду на регіональних виборах у вересні 2026 року.

Рамзан Кадиров: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляло, що Кадиров перебуває у лікарні, а біля нього члени сімейного клану. Серед кандидатів, які можуть замінити Кадирова на посту очільника Чечні, називають його старшого сина Ахмата, главу уряду Чечні Магомеда Даудова, командира загону "Ахмат" Апті Алаудінова.

Також ми писали, що Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата виконувачем обов’язків заступника голови уряду республіки. Також він зберіг за ним посаду міністра спорту. Примітно, що родичі Рамзана Кадирова вже тривалий час обіймають ключові посади в органах влади республіки. Зокрема, його 24-річна донька Хадіжат призначена першою заступницею керівника адміністрації голови та уряду Чечні. Ще один син Адам в 16 років очолив відділ забезпечення безпеки батька.

