ЗМІ повідомляють, що можлива нова система штрафів для тих, хто використовує послуги повій, і більш суворі покарання для сутенерів і власників публічних будинків.

В Іспанії уряд планує запустити процедури із заборони проституції.

Про це заявив прем'єр країни Педро Санчес на з'їзді правлячої Соціалістичної робітничої партії Іспанії, пише Gazeta.ua з посиланням на Polsat.

Але місцеві ЗМІ вказують, що ліквідація галузі з оборотом €3,7 млрд може виявитися неможливою.

"Проституція веде до поневолення жінок. Ми маємо намір боротися з цим. Ми ініціюємо процедуру викорінення проституції в нашій країні", - сказав Санчес.

За оцінками Центру соціологічних досліджень в Мадриді, не менше 39% дорослих чоловіків Іспанії користувалися сексуальними послугами повій. У галузі працює близько 300 тисяч жінок.

Згідно зі звітом ООН за 2011 рік, Іспанія є найбільшим споживачем проституції в Європі і третім за величиною в світі після Таїланду і Пуерто-Ріко.

Сутенерство в Іспанії є незаконним, і в найближчі тижні очікується, що місцевий парламент обговорить посилення законів у цій галузі. Проблема в тому, що жінки силою або обманом потрапляють на Піренейський півострів з-за кордону.

"80% жінок, які займаються проституцією в Іспанії, роблять це під примусом, після того, як їх обдурили в їхніх країнах злочинні угруповання, залучені в торгівлю людьми", - пишуть ЗМІ.

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Партія Санчеса поки не представила подробиць планованих змін. ЗМІ повідомляють, що можлива нова система штрафів для тих, хто використовує послуги повій, і більш суворі покарання для сутенерів і власників публічних будинків.

Раніше Санчес вже обіцяв повернути в країні кримінальну відповідальність за проституцію. Але зараз в Іспанії не передбачено покарання для тих, хто пропонує платні сексуальні послуги за власним бажанням.

Зазначимо, що при змінах законодавства іспанці намагаються використовувати досвід інших країн. Франція запровадила кримінальну відповідальність за покупку сексуальних послуг, посиливши боротьбу з торгівлею людьми і надавши "програму догляду" для секс-працівників.

У планів уряду є противники, які виступають за посилення регулювання, але не за ліквідацію галузі.

"Коли щось забороняють, з'являється мафія. Заборона індустрії зажене проституцію в підпіллі. Нові правила можуть засудити 300 тис. осіб до безробіття. До цього часу уряд не зв'язувався з представниками галузі для консультацій", - попередила генеральний секретар профспілки секс-працівників Конса Боррелл.

Нагадаємо, в 1995 році Іспанія послабила закони, що криміналізують проституцію, для боротьби проти торгівлі людьми в цілях сексуальної експлуатації. Відтоді галузь процвітає.

Зазначимо, як повідомляв УНІАН, влада столиці Нідерландів хоче очистити центр міста від проституції і "перезавантажити" туризм. Для цього вікна борделів в районі "Червоних ліхтарів" в Амстердамі будуть закриті, а весь "центр еротики" буде перенесений подалі від центру міста.

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Автор: Вікторія Гордієнко